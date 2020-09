Calciomercato Napoli, clamoroso colpo di scena: può restare in azzurro

Calciomercato Napoli, Koulibaly al Manchester City può saltare: la situazione

Non ha bisogno di vendere il Napoli, in questa finestra di calciomercato, e Kalidou Koulibaly non si dispererà se dovesse restare ancora in azzurro. A differenza di Allan e del caso Milik, ci sarebbero tutte le carte in regola per poter ancora continuare la propria esperienza ai piedi del Vesuvio. E’ chiaro, lo ha dichiarato non molto tempo fa Aurelio De Laurentiis, la volontà dello stesso centrale senegalese, sarebbe quella di andare a giocare altrove, magari proprio al City di Guardiola, ma non è ancora detta l’ultima parola sul suo futuro. Sì, perché nonostante sia proprio indirizzato verso Manchester, la situazione resta complessa, con l’offerta del City che continua a non soddisfare il patron azzurro. La sensazione è che alla fine, il club inglese, pur di prendere il centrale forte di difesa del club partenopeo, andrà ad accontentare Aurelio De Laurentiis. Ma, al momento, è tutto ancora fermo.

Napoli, nessun avvicinamento tra domanda e offerta: ADL fa muro, Koulibaly-City rischia di saltare

Stando a quanto riferiscono i colleghi della Gazzetta dello Sport, resta incertezza attorno al futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese continua ad essere un giocatore del Napoli, perché Aurelio De Laurentiis non smette di far muro sulle proprie richieste economiche. Quei 5-10 milioni di differenza tra domanda e offerta sono diventati di fondamentale importanza per ADL e, senza quelli, non si andrà avanti nella trattativa.

Tutto bloccato sul fronte Koulibaly. E domenica scenderà in campo

Tirandola per le lunghe, potrebbe succedere esattamente questo: Kalidou Koulibaly che resta, ancora, diventando nuovamente un perno importante nella difesa di Gennaro Gattuso. E così saltano le idee che portavano il club azzurro su Sokratis e Senesi. Nel frattempo c’è l’agente Fali Ramadani a fare da intermediario, ma c’è da capire molto di più su quale sarà la reale intenzione di ADL. Al momento sembra indirizzato proprio in tal senso: chiudere alle cifre richieste, subito, o toglierlo definitivamente dal mercato. E la soluzione, non dispiacerebbe affatto a Gattuso che, proprio domenica, potrebbe anche schierarlo titolare a Parma.

