Calciomercato Napoli, salta l’affare col difensore. Ecco l’alternativa

Il calciatore sembrava ad un passo dal lasciare il suo club per approdare in un’altra squadra e in un altro campionato. Ora le cose sono cambiate e il difensore potrebbe rimanere ancora per una stagione.

Manchester City, salta (momentaneamente) Koulibaly dall Napoli

Sembrava davvero ad un passo il trasferimento di Kalidou Koulibaly al Manchester City. Il tecnico spagnolo, Pep Guardiola, già pregustava l’idea di metterlo tra i titolari nella prossima gara dei ‘Citizens‘ in Premier League, ma qualcosa è andato storto e l’affare (almeno per il momento) non si farà. Molto probabilmente per una questione economica. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro fin dall’inizio: per lui e per Arkadiusz Milik, se non arriva l’offerta giusta i due calciatori non partono. Altrimenti se ne riparla il prossimo anno. Il roccioso difensore senegalese viene valutato dal patron azzurro almeno 75 milioni di euro. La società inglese ne ha offerti dieci in meno. Con il calciatore non si gioca al ribasso, o viene proposta quella cifra oppure l’affare può saltare. A meno di clamorosi colpi di scena, la situazione potrebbe rimanere anche così.

Il senegalese avrebbe telefonato al suo presidente

Il calciatore, nei giorni scorsi, pare avrebbe telefonato al suo presidente ribadendo un concetto: rimanere a Napoli, ma con un adeguamento del contratto. Vedremo se De Laurentiis accetterà le condizioni del difensore e del suo procuratore. Almeno questo è quanto riporta il quotidiano “La Repubblica”. L’ex Metz sa bene che nella passata stagione non è stato uno dei suoi migliori anni con la maglia del Napoli ed è per questo che non vorrebbe perdere (quindi rimandare) la possibilità di trasferirsi al Manchester City. Con l’emergenza Coronavirus il suo valore è automaticamente sceso (si parlava, addirittura, di una valutazione sui 100 milioni o forse anche di più).

Intanto il City segue Gimenez dell’Atletico

La seconda squadra di Manchester, di certo, non vuole restare a guardare. Sta virando su altri obiettivi e sta pescando nella Liga. Il nome nuovo è quello dell’uruguaiano Josè Gimenez. Secondo ‘As’ lo sceicco e proprietario del club avrebbe offerto ai ‘Colchoneros’ 89 milioni di euro (più cinque di bonus). Fatto sta che il nazionale della ‘Celeste’ ha una clausola rescissoria di 120 milioni.

