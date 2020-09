Calciomercato Juventus, le condizioni per il colpo Chiesa

Un mercato che si fa sempre più interessante quello di Serie A, e che in questi ultimi giorni si sta infiammando sempre di più. La Juventus in particolare sta cercando di portare avanti diverse operazioni, e specialmente in attacco potrebbero esserci delle novità importanti. Non solo il colpo Suarez (o in alternativa Dzeko), ma anche un possibile innesto di un altro esterno offensivo.

Ultime Juventus: Chiesa, ecco come può arrivare

Tra i tanti nomi trapelati per l’attacco bianconero, ci sarebbe anche Federico Chiesa, ovviamente per il ruolo di ala. Il giovane talento è stato un obiettivo concreto dei bianconeri, e nonostante la pista si sia raffreddata piano piano, pare che nelle ultime ore sia spuntata di nuovo l’idea. Si tratta sicuramente di una trattativa difficile per diversi motivi, ma una condizione per il trasferimento in bianconero c’è eccome: la cessione di Douglas Costa. Se dovesse partire il brasiliano non è infatti da escludere un assalto di Paratici al giocatore della viola. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Mercato Juventus: Douglas Costa vicino all’addio

Se davvero il colpo Chiesa dovesse dipendere dalla partenza di Douglas Costa, allora potremmo dire che per il giocatore attaccante non è per nulla impossibile un arrivo a Torino. Il motivo? Il brasiliano bianconero pare essere sul piede di partenza, anche perchè negli ultimi giorni sono arrivate delle avance parecchio concrete dall’Inghilterra: il Manchester United si è fatto avanti con prepotenza, e potrebbe chiudere l’affare da qui a breve. La squadra inglese segue il giocatore da diverseo tempo, e chissà che non possa essere la volta buona.

News Juventus: il Milan si defila per Chiesa

La Juventus aspetta di avere altre informazioni per continuare a muoversi in attacco, e intanto valuta l'obiettivo Chiesa. Certo è che se prima si pensava ad un colpo molto improbabile, lo scenario adesso è completamente cambiato. Anche un'altra concorrente, ovvero il Milan, ha deciso di defilarsi, di fatto spiandando la strada alla Vecchia Signora. Maldini ha parlato chiaro degli obiettivi rossoneri, smentendo ogni tipo di contatto per il figlio d'arte della Firoentina.