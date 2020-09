Calciomercato Inter, a caccia di un vice-Lukaku: rispunta un obiettivo

Calciomercato Inter, Llorente ritorna in auge tra gli obiettivi di Antonio Conte

Siamo ormai entrati nel vivo di quello che è il calciomercato per i club di Serie A e l’Inter è pronta all’assalto per Fernando Llorente. Sì, perché è tornato di moda il nome del centravanti di Pamplona, con il calciatore del Napoli pronto a dire addio ai colori azzurri. Un tentativo, la società di Milano, lo aveva fatto già nel mese di gennaio, quando tutto era caldo sul fronte Napoli e Politano, con il giocatore spagnolo che poteva essere invischiato nella trattativa che ha portato appunto il fantasista italiano, ai piedi del Vesuvio. Invece, entrambi, hanno giocato per il Napoli, con Fernando Llorente che però non ha praticamente più trovato un solo minuto in campo, venendo di continuo escluso dalle scelte di Gattuso. E’ per questo che, in questa finestra di mercato, Llorente saluterà Napoli e in agguato potrebbe esserci l’Inter di Antonio Conte, nuovamente.

Llorente è il vice-Lukaku: sarà l’acquisto low cost di Conte

E’ stata un’annata positiva a metà quella che si è conclusa circa un mese fa, per Fernando Llorente. Il centravanti è riuscito a trovare gol importanti in maglia azzurra, ma solo all’inizio della stagione, poi il black-out totale. E’ l’Inter, ad oggi, cerca un attaccante: il ruolo da vice-Lukaku, alla fine, non lo ha preso nessuno. A gennaio non è arrivato né Llorente, né Giroud, ma quest’anno l’Inter e lo stesso Antonio Conte, non vogliono lasciare nulla al caso. Ha bisogno di un attaccante che sia capace di far rifiatare Romelu Lukaku, tant’è che come riportato dai colleghi di Tuttosport, ci sarebbe proprio Llorente tra gli obiettivi, con Giroud sullo sfondo.

Llorente scontento al Napoli, accelerata Inter

Mentre la trattativa per il francese sembra complicata, quella per Llorente, sembra migliore. Adesso il Napoli potrebbe essere maggiormente convinto, pur di liberarsi di uno scontento Llorente, che a Milano sarebbe il primo sostituto di Lukaku e non come in azzurro, che è stato scavalcato da Osimhen e Petagna, diventando un giocatore decisamente ai margini del club partenopeo. Su Llorente, intanto, restano attivi Benevento e Genoa.

