Calciomercato Inter, in corso un summit con gli agenti di Lautaro

Clamorose le notizie che sono giunte questa mattina dalla Spagna. A riportarle è stata la redazione di ‘Sportmediaset’: Lautaro Martinez avrebbe trovato l’accordo con il Real Madrid e non più con il Barcellona. La “bomba” di mercato, però, è stata ufficialmente smentita. Ciò non toglie che qualcosa a Milano e nella sede interista si sta muovendo.

Inter, addio a Lautaro Martinez. E’ in corso un summit in sede

Questi potrebbero essere gli ultimi giorni di Lautaro Martinez in Italia e con la maglia dell‘Inter. In questi minuti è in corso un summit tra l’entourage del calciatore argentino e la dirigenza nerazzurra. Il contratto del calciatore è in scadenza il 30 giugno 2023. Beppe Marotta vorrebbe rinnovarglielo e adeguargli, ulteriormente, il suo ingaggio. Difficile, però, che si possa arrivare ai 10 milioni di euro netti che il Barcellona potrebbe offrire al calciatore.

Questa mattina era ad un passo dal Real Madrid

Questa mattina i tifosi della ‘Beneamata’ non hanno per niente ricevuto un dolce risveglio. Dalla Spagna erano arrivate notizie che il Real Madrid avrebbe trovato l’accordo con il ‘Toro’ per questa stagione (si parlava di quasi 8 milioni di euro a stagione). Un colpo di scena visto che il calciatore, settimane fa, era vicinissimo ad una cessione sempre in Spagna, ma per vestire la maglia del Barcellona. News di mercato che è stata ufficialmente smentita dai diretti interessati. Non ci saranno i ‘blancos’ nel suo futuro apparentemente, ma qualcosa si sta muovendo a Milano. Il classe 1997 non ha mai nascosto il desiderio di misurarsi in un altro campionato e di giocare con altri campioni. Nelle prossime ore (o nei prossimi giorni) ci saranno ulteriori novità.

L’agente del calciatore chiarisce il tutto: “Resta all’Inter“

Sospiro di sollievo in casa Inter. Il procuratore dell’attaccante, Beto Yaquè, uscito da pochi minuti dalla sede nerazzurra ha dichiarato ai giornalisti che lo stavano aspettando: “Siamo venuti solamente per salutare Piero Ausilio. E’ stata semplicemente una visita di cortesia. Real Madrid o Barcellona? No, nulla di questo. Se Lautaro resta all’Inter? Sì, posso confermarlo“.

