Calciomercato Inter, colpo di scena: Lautaro Martinez al Real Madrid

Clamoroso e possibile colpo di scena in casa Inter. Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è finito da mesi nel mirino del Barcellona. Il club catalano ha trattato a lungo con quello milanese, ma senza riuscire mai a trovare un accordo. Gli spagnoli hanno provato ad inserire nelle offerte economiche anche qualche contropartita tecnica, ma alla fine i nerazzurri hanno sempre rispedito al mittente l’offerta dichiarando il calciatore incedibile. L’unico modo per acquistare Lautaro dunque sembra essere quello attraverso la clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Ora però spuntano nuove voci dalla Spagna, dove Lautaro Martinez potrebbe andare a giocare in Liga, ma non per vestire la maglia del Barcellona ma quella del Real Madrid.

Mercato Inter, Lautaro Martinez ha l’accordo con il Real Madrid

Lautaro Martinez vuole lasciare l’Inter. Il calciatore argentino ha un contratto fino al 2023 con i nerazzurri per un ingaggio inferiore a 2 milioni di euro. L’offerta di 10 milioni a stagione del Barcellona ha convinto il calciatore a dover lasciare l’Italia, ma ora su di lui piomba anche il Real Madrid. Come riportato da Sportmediaset, il calciatore ha raggiunto l’accordo con il Real Madrid per 8 milioni l’anno netti, ora si attende solo l’ok dei club che sono in trattativa da diversi mesi e pronti a chiudere.

Calciomercato Inter, accordo vicino anche tra i club per Lautaro Martinez al Real Madrid

In occasione dell’affare Hakimi, chiuso tra Inter e Real Madrid nei mesi scorsi per circa 40 milioni di euro, le due società hanno parlato anche di Lautaro Martinez. Possibile e clamorosa beffa per il Barcellona, con il Real che pare abbia raggiunto un accordo di massima con l’Inter. Affare da 100 milioni complessivi, dove gli spagnoli verseranno cash 60 milioni circa più una contropartita tecnica, si pensa a Reguilon, ma non è l’unico nel mirino. Una volta chiusa la cessione di Lautaro, l’Inter piomberà diretto su Kante del Chelsea, mentre per il ruolo di attaccante si pensa a Jovic che può lasciare il Real con la formula del prestito o Dzeko, in uscita dalla Roma per circa 15 milioni.

