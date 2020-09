Calciomercato Genoa, altri due grandi colpi: arrivano dalle big

Il nuovo Genoa di Rolando Maran partirà la prossima domenica con la nuova stagione. Si inizia con un match alla portata contro il neopromosso Crotone. Mentre la squadra lavora sul campo, la società è scatenata sul mercato con il nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano. Dopo Cassata, Perin, Czyborra e Zajc ufficializzato nelle ultime ore, sono pronti ad arrivare nella città ligure tanti altri colpi importanti.

Mercato Genoa, tanti calciatori seguiti

Sono molti i giocatori messi nel mirino dal Grifone, come Badelj dalla Lazio, Goldaniga dal Sassuolo, Melegoni dall’Atalanta (che pare sia atteso nei prossimi giorni in città). Intanto, la società sembra lavorare anche ad uno scambio per il reparto offensivo con l’Hellas Verona. Trattativa avviata con il club di Serie A per chiudere lo scambio Favilli-Stepinski. Entrambi i calciatori hanno dato il loro ok alla trattativa e potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. Il Genoa è scatentato e vuole chiudere sempre più colpi nel giro delle ultime tre settimane di mercato. Più vicini altri due giocatori in arrivo dalle big di Serie A, si tratta di Marko Pjaca e Rick Karsdorp di Juventus e Roma.

Calciomercato Genoa, arrivano anche Pjaca e Karsdop

Marko Pjaca è ritornato alla Juventus e dirà addio. Il calciatore croato è seguito da tempo dal Genoa, che resta in ottimi rapporti con la Juventus. Affare sempre più vicino alla chiusura per il talento che in Italia ancora non ha trovato la giusta dimensione. Stesso discorso per Rick Karsdorp. Il terzino è in uscita dalla Roma che è pronto a dare il via libera al calciatore che sembra aver raggiunto l’accordo economico con il Genoa. Le parti contano di chiudere tutto in breve tempo. Inoltre, il Genoa, è anche alla ricerca di un difensore centrale, che potrebbe arrivare sempre dalla Roma. Seguito con attenzione l’argentino Fazio, che già l’anno scorso non ha praticamente mai fatto parte del progetto tecnico di Fonseca.

