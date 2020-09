Calciomercato Fiorentina, presentato Bonaventura. Visite mediche per l’ex

E’ stato presentato il nuovo centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura. Beppe Iachini potrà contare sull’esperienza del calciatore arrivato a zero dal Milan. C’è di più! E’ in arrivo un altro mediano, per lui si tratta di un clamoroso ritorno.

Fiorentina, Bonaventura si presenta: “Firenze piazza ideale“

Prime parole da nuovo giocatore dei ‘viola’ per Giacomo Bonaventura. Il centrocampista della nazionale è arrivato, a parametro zero, dal Milan. Ha già esordito con la sua nuova maglia (anche se non in una competizione ufficiale) contro la Reggiana in amichevole. Ecco le sue prime dichiarazioni: “Dopo che il mio contratto con i rossoneri era scaduto avevo ricevuto tantissime offerte. Ci ho messo del tempo per capire quale squadra potesse fare al mio caso. Quando ero stato convocato in Nazionale da Roberto Mancini il mio procuratore ha ricevuto la chiamata dalla Fiorentina. Non ci ho pensato due volte e ho accettato subito la destinazione. Stiamo parlando di una grande squadra e di una piazza ideale per poter giocare a calcio. Qui ci sono giocatori di qualità, non solo nella zona mediana. Mi piace la concorrenza, vuol dire che il livello della squadra è alto. Spero di poter aiutare i miei compagni con la mia esperienza e di dare un contributo importante. Fisicamente sto bene e sono pronto per iniziare una nuova stagione“.

Bonaventura si sbilancia: “Obiettivo Europa!“

“Quando ho ricevuto la chiamata del direttore Pradè sono stato felicissimo. Ho firmato per due anni con opzione per il terzo. E’ una bella squadra, con il giusto mix di giovani talenti e calciatori esperti. Il nostro obiettivo è arrivare in Europa, ci sono squadra molto più attrezzate di noi, ma intendiamo fare una bella figura”.

Intanto Borja Valero ha svolto le visite mediche

Il centrocampo della Fiorentina può arricchirsi di un altro elemento di qualità. Per lui si tratterebbe di un ritorno. Stiamo parlando dello spagnolo Borja Valero che, dopo tre anni in nerazzurro con la maglia dell’Inter, è pronto a ritornare nella squadra che lo ha portato in Italia. Da poche ore ha svolto le visite mediche e sta per firmare il contratto che lo legherà al club di Rocco Commisso.

