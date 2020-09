Sporting-Napoli non si gioca: ci sono 3 positivi

Notizia dell’ultimora: il Napoli non svolgerà l’ultima amichevole estiva prima dell’inizio della Serie A.

Napoli, 3 giocatori dello Sporting sono positivi

lo spettro del covid-19 continua ad aleggiare sull’Europa. Nei vari campionati già cominciati ci sono già alcune gare rinviate. Non è un impegno ufficiale, ma per gli azzurri è comunque triste non poter giocare la gara fissata per questa sera contro lo Sporting di Lisbona. Il motivo sta nel fatto che 3 giocatori della formazione avversaria sono risultati positivi al coronavirus e per questo motivo, come da protocollo, l’amichevole è stata annullata.