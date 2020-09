Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro la Roma di oggi in amichevole.

Di Francesco su Nandez

“Nandez esterno d’attacco? Al momento non ho altre opzioni e questa potrebbe essere la soluzione per questo periodo. Riccardo Sottil è arrivato da troppo poco per capire il mio modulo di gioco e come voglio che quel ruolo sia interpretato, ma pian piano cercheremo di inserirlo. I gol? Potevamo farne qualcuno in più ma anche subirne in più. Volevamo giocare la partita e per questo abbiamo rischiato tanto, ma siamo in amichevole. Vorrei che i ragazzi mantenessero quest’attenzione e questa predisposizione, poi di sicuro miglioreremo in tanti aspetti, sia in difesa che in attacco. Bruno Conti? Facciamolo crescere. Ha sicuramente le qualità ma ha bisogno di imparare dai tanti calciatori che ha intorno. Il piede lo ha ma è prematuro ora mettergli pressione”.

Di Francesco ha parlato anche della gara

“Abbiamo mostrato un’ottima intensità, specialmente nel primo tempo. Nel secondo tempo ho visto un calo ma può succedere in questo periodo, per noi era il nostro secondo test dopo quello contro l’Olbia. Nella parte iniziale del secondo tempo abbiamo fatto un po’ fatica, poi c’è stato un sussulto ma i cambi hanno fermato la gara. Potevamo segnare e prendere qualche gol in più, dobbiamo ancora migliorare quando proviamo ad uscire con il pallone. Ora siamo ad inizio stagione, viene fuori qualche piccolo errore che va limato una volta che la condizione man man va su”.

Di Francesco su attacco e difesa

“Attacco? Ho visto tante occasioni, gli attaccanti si sono divertiti. Naturalmente la squadra sta cercando di recepire certi meccanismi e la Roma non è l’ultima arrivata; però credo che si è vista la mia idea di calcio in attacco.

Difesa? Sono soddisfatto, abbiamo lavorato molto in questo senso, con coraggio. Si può sempre migliorare e noi abbiamo margine. Eravamo comunque ben messi in campo e non era facile contro una squadra come la Roma che ha in campo calciatori importanti e centrocampisti bravi a ricevere palla tra le linee. Questa partita è stata importante per capire come possiamo coprire la nostra linea di difesa”.

