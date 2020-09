Calciomercato Roma, accelerata Milik: si è sbloccato l’affare

Calciomercato Roma, adesso Milik si può: i giallorossi si sono avvicinati al polacco

Sono ore decisive, quelle più calde, di questo metà settembre e in casa Roma. Un solo nome, quello di Arkadiusz Milik, che racchiude il calciomercato non di una, ma di ben tre squadre. Parliamo di Roma, Juventus e Napoli, tre club che pendono dalla decisione del centravanti polacco. Sì, perché è con la decisione del suo futuro che andrebbero a sbloccarsi le soluzioni di tutti e tre i club. Il Napoli, dal canto proprio, ha bisogno di monetizzare e non farlo finire in scadenza, la Roma perché è a caccia di un centravanti e la Juventus, perché vedrebbe così liberato Edin Dzeko. Il bosniaco è tra i primissimi nomi per l’attacco della Juventus.

Roma, accelerata Milik: il polacco è pronto a vestire la maglia giallorossa

Sono passi in avanti quelli della Roma su Arkadiusz Milik. Lo rivelano i colleghi di Calciomercato.com, con un’intesa trovata da parte del club giallorosso. Con l’entourage ci sarebbe un principio di accordo per quello che è l’ingaggio del bomber polacco, pronto a scegliere una destinazione diversa da quella del Napoli. Un addio ormai certo, le cifre degli accordi avrebbero raggiunto i cinque milioni a stagione, bonus esclusi, che verranno appunto aggiunti in base alle prestazioni in maglia capitolina.

Milik rinuncia al Napoli e alla Juventus, si trasferirà alla Roma: si sblocca definitivamente il calciomercato italiano

Si è convinta la Roma e sembra essersi convinto anche Arkadiusz Milik, che ha abbandonato l’idea di poter diventare un giocatore della Juventus. Era il sogno di Arek, che poteva trovarsi nello stesso reparto offensivo di Cristiano Ronaldo, che ora potrebbe invece vedere Edin Dzeko come principale compagno di squadra. La Roma, in ogni caso, non ha accettato l’idea di una contropartita tecnica, perché ci sarebbero troppe differenze di vedute sulla valutazione di alcuni perni giallorossi. E adesso, come già anticipato, tra Dzeko e Suarez sembra proprio il bosniaco il favorito a vestire la maglia bianconera. Sembra essere sempre più lontano il pistolero dal panorama del calcio italiano.

