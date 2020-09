Calciomercato Roma, assalto al calciatore granata: la risposta

Calciomercato Roma, tutto su Izzo per la difesa: è un obiettivo per il club di Fonseca

E’ alla ricerca di un difensore centrale, per la propria difesa a tre. Attraverso il calciomercato, la Roma, andrà a piazzare il colpo, che potrebbe vedere il nome di Armando Izzo. E’ una notizia che avevano rivelato i colleghi de La Repubblica, con il club granata che potrebbe dire addio ad uno dei suoi migliori perni della rosa. Nella giornata di giovedì sarebbe arrivata una vera e propria proposta e un post, pubblicato dallo stesso difensore napoletano attraverso il suo canale di Instagram, aveva fatto presagire di un passaggio proprio in un altro club.

Izzo è l’idea per la difesa di Fonseca: la Roma vuole il centrale napoletano

Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, la società capitolina sarebbe convinta di Armando Izzo. La Roma viaggia dunque a vele spiegate verso quelli che sono gli obiettivi per Paulo Fonseca, tecnico che gradirebbe il suo arrivo, per la funzionalità che potrebbe avere all’interno dei suoi schemi difensivi. Izzo è un difensore che, per tanti anni, ha giocato in una difesa a tre. La stessa che potrebbe trovare alla Roma nell’ipotizzabile 3-4-2-1 del tecnico portoghese.

Roma, il Torino fa muro su Izzo: le cifre chieste per il difensore sono troppo alte per la società capitolina

La richiesta del Torino resta troppo alta per le idee che invece ha il club capitolino. La nuova società di Dan Friedkin sarebbe disposta a spingersi, economicamente parlando, per seguire i propri obiettivi. Ma sono i 25 milioni di euro a frenare Fienga e tutta la dirigenza romanista. La Roma, infatti, vorrebbe evitare di spendere tale cifra ed è per questo che nelle prossime giornate ci saranno nuovi contatti tra le parti, per cercare di ammorbidire quelle che sono appunto le alte richieste economiche. Izzo gradirebbe l’ipotesi Roma, con la voglia di prendersi un’esperienza in una big, una chance che potrebbe permettergli di entrare a pieno ritmo tra le gerarchie della Nazionale di Roberto Mancini. La sua Italia, infatti, a fine stagione dovrà disputare l’impegno degli Europei 2021.

