Calciomercato PSG, la stella dirà addio: clamorosa bomba dall’Inghilterra

Calciomercato PSG, Mbappè chiede la cessione: il calciatore saluterà il club parigino

E’ clamorosa la news di calciomercato che giunge direttamente dall’Inghilterra. Kylian Mbappè lascia il PSG, c’è il club parigino pronto a dire addio alla sua stella. Altre idee tra le ambizioni dello stesso fuoriclasse assoluto, che andrà a giocare altrove, ma solo in futuro. Una decisione che rivelano i colleghi del The Times, i britannici sembrano sicuri della voglia di cambiare maglia da parte del campione del Mondo. Una dichiarazione che sarebbe arrivata già alla società del Paris Saint-Germain, con il club che ora dovrà monetizzare il più possibile per andare a prendere un nuovo talento in vista dell’obiettivo del club, che resta lo stesso con o senza Mbappè: vincere la Champions League.

Addio alla Ligue 1 nel 2021: il PSG costretto a dire addio a Mbappè

Un addio che avrebbe del clamoroso, ma non arriverà in questa stagione. Stando a quanto raccolto dal quotidiano britannico, Mbappè lascerà il PSG solo nella finestra di calciomercato della prossima estate. Giocherà un’altra annata con la società parigina, poi sarà – assieme a Lionel Messi – il calciatore più influente dell’intero panorama calcistico, a cambiare la propria casacca. E ovviamente, tra le ipotesi più accreditate, c’è quella di un addio definitivo dalla Ligue 1, per un’esperienza altrove dal campionato che lo ha coccolato sin dai suoi primi passi da professionista.

Mbappè per sostituire Lionel Messi: l’idea blaugrana, la possibilità Premier e il sogno chiamato Juventus

E’ inevitabile che tra i primi club che vengono fuori, ci sia di mezzo la Juventus, che potrebbe piazzare uno dei colpi impossibile che è riuscita a rendere possibile, come quelli di CR7 e De Ligt. Il club bianconero o chi comunque riuscirà a farlo, andrebbe a piazzare uno di quei colpi che potrebbe definitivamente cambiare la storia della società stessa. Sì, perché Mbappè è sia giovane che forte, con un talento clamoroso, già espresso nonostante la sua giovane età. E tra i club accreditati, c’è ovviamente non solo la Juve. I britannici danno in pole Liverpool, ma occhio al Barcellona: potrebbe essere il colpo da 90 per rimpiazzare proprio la pulce argentina.