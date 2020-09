Calciomercato Milan, caccia al terzino: ecco chi arriva

Milan, doppio nome per il ruolo di terzino destro. Il club rossonero lavora per completare la difesa.

Calciomercato Milan, Dumfries o Aurier in difesa

Il Milan aspetta un nuovo terzino destro. Secondo quanto riportato da Ts, il club rossonero sarebbe al lavoro per un nuovo innesto in difesa. Il tecnico Stefano Pioli, infatti, ha chiesto un titolare a destra.

In realtà c’è da sottolineare come Davide Calabria sia risultato una delle note più positive in questo pre-campionato del Milan. Il numero 2 rossonero ha segnato un grande gol contro il Monza, e giocato una buona prova ieri contro il Brescia condita dall’assist a Samu Castillejo.

Le sue prestazioni di spessore non sono passate inosservate ed a sorpresa il difensore potrebbe restare. Nonostante ciò, però, il mercato del Milan in quella posizione è aperto anche perchè rimane la possibilità di una sua partenza o, soprattutto quella di Andrea Conti.

L’ex Atalanta non ha convinto e per questo il Milan valuta altri nomi. Da tempo il Diavolo ha pronte già le alternative, che si chiamano Denzel Dumfries e Serge Aurier.

Mercato Milan: affare Aurier

Il terzino destro del Tottenham Serge Aurier sarebbe il preferito della dirigenza rossonera. Il calciatore ivoriano, con un passato anche nel PSG, saprebbe dare fisicità, spinta e copertura al reparto oltre che grande esperienza. Insomma, il Milan lo avrebbe individuato come il primo obiettivo. Il problema ad oggi è rappresentato, tuttavia, dalle richieste del Tottenham che, nonostante consideri il calciatore sul mercato, ad oggi non vuole scendere dalla richiesta iniziale di 25 milioni.

Un prezzo troppo alto per il Milan che invece al massimo sarebbe disposto ad arrivare a 15 milioni considerando lo status del calciatore, l’età e soprattutto il prezzo dell’ingaggio. Dando via Aurier, infatti, gli Spurs si libererebbero di un pesante stipendio che il Milan dovrà provare ad abbassare per rientrare nel suo limite di tetto ingaggi.

Calciomercato Milan: le ultime per Dumfries

Nel caso in cui i rossoneri non arrivassero ad Aurier, l’alternativa potrebbe essere il difensore Dumfries del PSV. In questo caso le richieste del club olandese sarebbero più basse. Si partirebbe da una richiesta di 20 milioni ma il Milan, con bonus e percentuali di rivendita, potrebbe arrivare a spendere quando stanziato per quel ruolo. Ad oggi il difensore olandese, tuttavia, resta un’alternativa.

