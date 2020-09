Calciomercato Lazio, futuro Milinkovic: spunta un indizio social

Il mercato di Serie A si fa sempre più incandescente, e a distanza di pochi giorni dall’inizio del campionato, le principali squadre italiane continuano a portare avanti diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Ne sa qualcosa la Lazio, che nella giornata di oggi ha accolto il nuovo acquisto Muriqi, e che dall’altra parte potrebbe rischiare di perdere qualche gioiello.

Ultime Lazio: like "sospetto" di Milinkovic

Tra i vari gioielli della Lazio, c’è sicuramente uno che più di tutti ha richieste da varie big, e stiamo ovviamente parlando di Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo arriva da una stagione molto positiva, e le sue prestazioni hanno suscitato l’interesse di tante squadre europee. Il suo futuro è ancora tutto da definire, così come la situazione mercato in casa biancoceleste. Intanto a proposito di questo pare sia spuntato un indizio social per Milinkovic, il quale avrebbe messo un like “sospetto” ad una vignetta satirica tra Inzaghi e Lotito. Allenatore e Presidente starebbero dibattendo sul calciomercato, oltre che sulla vicenda Acerbi. Ovviamente non si può trattare di una vera e propria notizia, ma chissà che il giocatore non voglia esprimere il suo malumore in questa storia così ingarbugliata.

Mercato Lazio: la prima concorrente per Milinkovic

Il futuro di Milinkovic è ancora molto incerto, e se prima si pensava ad una quasi certa permanenza, in questi ultimi giorni in quel di Formello stanno ricominciando ad tornare numerosi dubbi. Il serbo è continuamente sondato da tante big, e la prima in lista è senza dubbio il PSG. La squadra parigina è da sempre molto interessata, e chissà che non possa andare ad accontentare la richiesta di Lotito. Il patron biancoceleste chiede 80 milioni di euro per il suo gioiello.

News Lazio: caos di mercato

