Calciomercato Juventus, un altro attaccante fuori dalla corsa: “Resto qui”

Calciomercato Juventus, anche Lacazette allontana i bianconeri: “Resto qui”

E’ a caccia di un bomber la Juventus e ormai i nomi sono diversi sulla lista di Fabio Paratici. Uno di questi è Lacazette, centravanti dell’Arsenal, che ora deve essere depennato dal taccuino del CFO bianconero. Il motivo è molto semplice: l’attaccante dei Gunners ha scelto di restare in Inghilterra, al contrario di quanto si era ipotizzato per questo suo futuro.

Juventus senza un terminale offensivo: anche Lacazette escluso dagli obiettivi

Ha trovato un’ottima prestazione nella prima uscita dell’Arsenal, con la Premier League che ha preso il via, una settimana d’anticipo rispetto a quella che sarà la nostra Serie A. Mentre il campionato italiano deve ancora attendere qualche giorno per partire, in Inghilterra è già ricominciato il campionato, in cui sarà protagonista Alexandre Lacazette. Il centravanti dell’Arsenal è già sceso in campo con i Gunners e farà così per il resto della stagione. “Resto qui” ha annunciato il campione del club londinese. Niente Juve dunque, è un altro nome cancellato per i bianconeri che, ad una settimana – appunto – dall’inizio del campionato, non hanno ancora un centravanti puro in fase offensiva.

Juventus, le parole di Lacazette sul futuro: adesso Paratici dovrà concentrarsi su Dzeko e Suarez, sullo sfondo resta Milik

E’ ai microfoni dell’emittente BT Sport che, Alexandre Lacazette, ufficializza il suo futuro. Una critica è diretta anche alla stampa che, spesso, ha parlato dei suoi continui mal di pancia a Londra. Quelle che seguono, sono le sue parole: “Io voglio restare all’Arsenal, tra i miei obiettivi c’è quello di entrare nella storia dei Gunners e vincere molti titoli a Londra. Sono contento di stare qui, soltanto qualcuno della stampa dice il contrario su di me”.

Con Mikel Arteta alla fin fine, è scattato il feeling ed è dunque a Londra il futuro del centravanti francese. Per tale motivo, quello che poteva essere il piano B della Juventus, si ritrova ad essere escluso dalle possibilità dello stesso club bianconero. Paratici dovrà dedicare il suo tempo solo alle ipotesi Dzeko o Suarez, per regalare ad Andrea Pirlo un partner ideale di Cristiano Ronaldo.

