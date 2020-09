Calciomercato Juventus: idea nuova per l’attacco

Juventus, ci risiamo. I bianconeri avrebbero in mente un nome nuovo per l’attacco. Come accaduto con Ronaldo e De Ligt, ora la Juve vorrebbe portare a Torino ancora una volta un calciatore che ha contribuito in maniera decisiva all’eliminazione dall’ultima Champions League.

Calciomercato Juventus: Depay il nome nuovo

La Juventus su Depay. Secondo quanto riportato dalla stampa olandese, i bianconeri sarebbero interessati all’acquisto del calciatore del Lione.

L’attaccante, autore del gol sul rigore che ha sancito l’eliminazione dei bianconeri dall’ultima Champions League, è sul mercato ed i bianconeri potrebbero pensare di prenderlo subito.

Mercato Juventus: il contratto di Depay

In effetti Depay potrebbe essere il nome buono per la Juve. L’attaccante ex Manchester United, oggi al Lione, ha il contratto in scadenza nel 2021.

La Juventus continua a lavorare sul mercato per regalare ad Andrea Pirlo il suo nuovo numero 9.

Non si sbloccano le trattative per Dzeko e Suarez. Per questo ora Paratici guarda altrove, precisamente in casa Lione.

L’ultima idea dei bianconeri sarebbe Memphis Depay: l’attaccante del Lione che potrebbe arrivare a prezzo di saldo visto che il club francese non giocherà la prossima Champions League.

Certo, Depay non sarebbe una vera prima punta di peso come chiesto da Pirlo, ma un attaccante capace di muoversi su tutto il fronte offensivo e non dare punti di riferimento. Nonostante questo le qualità dell’attaccante sono innegabili.

Mercato Juventus: Depay alternativa di lusso

Come detto, quello di Depay non è il primo nome per la Juventus. I bianconeri, infatti, avrebbero in mente l’acquisto di altri calciatori.

Il primo nome resta Suarez del Barcellona. La punta blaugrana ha già un accordo con i bianconeri ma aspetta il passaporto da comunitario visto che la Juve non può più acquistare calciatori non dell’UE. Il secondo nome è invee quello di Edin Dzeko. La punta della Roma sarebbe anche il preferito di Andrea Pirlo per il suo modo di stare in campo. Tuttavia la trattativa con il club capitolino non si sblocca visto che Fienga ha difficoltà a chiudere per il sostituto di Dzeko. Arek Milik, infatti, sembra voler rimanere a Napoli per un anno e poi svincolarsi a zero per scegliere con calma la sua prossima meta.

