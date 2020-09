Calciomercato Juventus: Douglas Costa via, c’è l’offerta

La Juventus potrebbe presto salutare Douglas Costa. L’attaccante brasiliano, infatti, continua ad essere sul mercato.

Mercato Juventus 2020: Douglas Costa allo United

Secondo le ultime di mercato, il club bianconero potrebbe a breve salutare Douglas Costa. Il brasiliano, infatti, sarebbe sul mercato. L’ex Bayern Monaco è ad oggi ritenuto una pedina sacrificabile per fare cassa o per qualche scambio. Sul calciatore sarebbe tornato l’interesse del Manchester United. Il club inglese, infatti, non potendo arrivare a Sancho dal Borussia Dortmund avrebbe virato con decisione verso l’11 bianconero.

Juve: l’addio di Dogulas Costa riaccende il mercato

Per separarsi dal brasiliano, la Juventus chiede ancora 40 milioni. La stessa cifra spesa dai bianconeri per portarlo via dal Bayern.

Con quei soldi la Juve avrebbe maggior margine di manovra per accontentare Andrea Pirlo sul mercato soprattutto in attacco.

Non si sblocca, infatti, la situazione prima punta con Suarez e Dzeko in bilico. Se arrivasse denaro fresco, tuttavia, la Juve potrebbe anche virare su Arek Milik.

La punta spera ancora nella Juve anche se sarebbe vicino alla Roma. Come riportato da GDS, infatti, sarebbe questa una destinazione sulla quale il centravanti sta riflettendo, perché potrebbe essere un’opportunità da non perdere.

Ad oggi ,infatti, il club bianconero è concentrato sul blaugrana Luis Suarez e sul suo esame d’italiano che dovrà sostenere per avere il passaporto.

L’alternativa low cost resta Dzeko, ecco perchè Milik ora è in terza fila.

Mercato Juve: c’è speranza per Milik?

La punta potrebbe arrivare a Torino anche tra un anno, a zero, ma alla Juve una punta serve subito. Il ventiseienne nazionale polacco è il primo nella lista degli attaccanti sui quali la Roma sta puntando per sopperire all’eventuale partenza di Dzeko. I due club parlando ancora del prezzo. La Roma avrebbe offerto 15 milioni di euro più un paio di ragazzi della formazione Primavera. Il Napoli ha invece modificato la propria richiesta da 40 a 25 milioni. Un prezzo ancora alto per la Roma ma che potrebbe non esserlo per la Juve se vendesse Douglas Costa.

Tuttavia c’è da segnalare anche il forte interesse dall’estero. Anche perché nelle ultime ore è arrivata all’entourage dell’attaccante polacco l’offerta del Tottenham, pronto a ingaggiarlo ma solo tra un anno e solo a zero. Alla punta andrebbero poi 5 milioni di euro a stagione. La Premier League resta tra le preferenze del giocatore e del Napoli.

