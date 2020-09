Calciomercato Juventus, l’argentino attende l’offerta giusta per partire

La Serie A è pronta ad iniziare con la nuova stagione 2020/21 la prossima settimana. I club italiani stanno operando sul mercato in attesa di ripartire da dove avevano lasciato qualche mese fa. Tanti i gioielli messi nel mirino, come nel caso di Rodrigo De Paul. Il calciatore argentino potrebbe lasciare l’Udinese in questa sessione di mercato. E’ da tempo che De Paul è nel mirino delle big di tutta Europa, ma il club friulano non ha mai dato l’ok per una sua cessione, che però può finalmente arrivare nelle prossime settimane.

Calciomercato Serie A, De Paul rifiuta le offerte: vuole restare in Italia

Nelle scorse settimana sembrava quasi fatta per il trasferimento di Rodrigo De Paul al Leeds. Il calciatore però non ha accettato la corte del club di Premier League, poiché sembra fortemente interessato a restare in Italia. Fiorentina, Inter, Milan e tanti altri club ci hanno pensato negli scorsi anni, ma alla fine non è mai partita o fatto pressione per una cessione. Il percorso di crescita però ad Udine sembra ormai concluso per lui. Per questo De Paul aspetta ancora (e lo farà fino all’ultimo) la chiamata di una big d’Italia.

Mercato Juventus, sfida al Napoli per De Paul

E’ sfida tra Napoli e Juventus per De Paul. Entrambi i club hanno tenuto i contatti vivi con l’Udinese per lui. Tanto sondaggi senza ancora affondare il colpo. Potrebbe essere solo una questione strategia per Juve e Napoli che negli ultimi giorni di mercato, con il sì del giocatore, potrebbero avere maggiori possibilità di acquistare De Paul. Ad oggi resta di 35 milioni di euro la richiesta dell’Udinese per il cartellino dell’argentino. Dopo il Leeds però si è registrato anche un forte pressing dello Zenit, ma De Paul continua a temporeggiare e non ha dato nessuna risposta al club russo chiedendo del tempo. La sua volontà è più che chiara, vuole solo la Serie A.

