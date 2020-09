Calciomercato Juventus: nuovo attaccante, ecco chi è in pole ora

Juventus, nuovo colpo di scena per l’attacco. Secondo quanto riportato da TS sarebbero arrivate novità importanti per la punta.

Mercato Juventus 2020: Suarez scende, Dzeko sale

La Juve e Pirlo aspettano il nuovo attaccante. La giornata di ieri potrebbe esser stata cruciale per la scelta. Suarez escluso dal Barcellona, Dzeko titolare e capitano della Roma. Le amichevoli di ieri hanno dato un segnale anche alla Juventsus.

I due allenatori di Barcellona e Roma hanno parlato attraverso il campo, ma poi il mercato non segue sempre logiche tecniche.

Tuttavia, nonostante le voci, il Barcellona ha confermato di voler aprire il nuovo ciclo senza Suarez anche ieri sera. Koeman ha rilanciato Messi, non l’uruguaiano.

Non a caso il 9 sudamericano si è promesso alla Juventus da qualche tempo ed aspetta il passaporto. L’accordo tra le parti è totale con un contratto di tre anni a 10 milioni netti d’ingaggio, bonus inclusi, e cartellino praticamente gratis. I bianconeri, come fatto dal Siviglia per Rakitic, darà al Barcellona qualche bonus a fine anno.

Juventus: Suarez ha anche l’intesa con il Barcellona

Di fatto la punta è in accordo anche con il Barca per la buonuscita: tre mesi su dodici, di fatto luglio, agosto e settembre. La pista Suarez resta caldissima ma l’affare non si sblocca. In settimana, però, dovrebbe essere tutto più chiaro in positivo o in negativo. Suarez si sottoporrà all’esame per la cittadinanza italiana a Perugia e dovrebbe essere della Juventus entro il 5 ottobre.

Un po’ troppo per la Juve, che prima di quella data potrebbe cambiare idea come sta facendo Paratici in queste ore.

Mercato Juventus: sale Dzeko

In attesa di Suarez e del suo definitivo arrivo a Torino, ora sale Edin Dzeko. L’amichevole di ieri contro il Cagliari non cambia le carte in tavola. Edin, nelle ultime ore diventato di nuovo papà, oltre a confermarsi un grande professionista in campo ha confermato alla Roma anche la sua voglia di Juve.

I dirigenti giallorossi da un mese si dicono pronti ad accontentarlo a patto però di trovare un sostituto. Questi dovrebbe essere Arkadiusz Milik, che non rinnova con il Napoli e non scarta l’ipotesi di restare fino alla scadenza (2021).