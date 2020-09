La Juventus di Andrea Pirlo inizia a formarsi: oggi la prima amichevole contro il Novara è stata vincente ma il tecnico ha chiesto nuovi colpi di calciomercato. Si spinge per arrivare il prima possibile all’attaccante che accompagnerà Cristiano Ronaldo ma allo stesso tempo si cercano rinforzi anche nelle altre zone del campo.

Calciomercato Juventus, niente da fare per Aouar

Nonostante gli acquisti di Arthur e McKennie, Andrea Pirlo ha in mente altri rinforzi per il centrocampo per trasmettere le sue idee di gioco il più velocemente possibile. Tra gli obiettivi della società bianconera c’era Houssem Aouar, centrocampisra del Lione che ha mostrato enormi qualità sianel campionato francese che in Champions League. Nei primi giorni di mercato i bianconeri hanno chiesto informazioni al club francese che, però, ha chiesto cifre altissime così da far vacillare le intenzioni della Juventus che, infatti, ha puntato prima su altri nomi. Intanto, però, sulle tracce del franco-algerino sono arrivati altri top club europei che ora sono pronti a soffiarlo alla Juve.

Calciomercato Juventus, cessione in vista: c’è l’offerta

Calciomercato Juventus, Zidane vuole Aouar

La concorrenza per i bianconeri è tutt’altro che semplice da battere: nelle ultime ore il Real Madrid ha puntato fortemente sul centrocampista francese. Zinedine Zidane ha intenzione di affidare le chiavi del gioco al suo connazionale e starebbe spingendo sull’acceleratore per chiudere quanto prima la trattativa. Secondo Defensa Central i madrileni stanno per monetizzare grazie ad alcune cessioni importanti e poi andranno all’assalto per il centrocampista. Gli addii di Reguilon, Bale e Borja Mayoral dovrebbero garantire le risorse per strappare il sì dal Lione, sulla base di una cifra intorno ai 49 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, si attende la giusta proposta per un altro addio: le ultime

Juve, Pirlo vuole rinforzi immediati

La necessità di migliorare la rosa, però, è di primaria importanza per la Juventus che si presenterà alla prima di campionato con assenze molto importanti. De Ligt, Dybala e Bernardeschi saranno fuori per infortunio e ne avranno per circa un mese e Andrea Pirlo, dopo la vittoria con il Novara, ha sottolineato la necessità di acquistare il prima possibile un attaccante di livello.

“Stiamo provando varie soluzioni, avremo modo e tempo per lavorare insieme. Per il momento sono soddisfatto. Sono l’allenatore della Juventus e dunque è normale che chi viene qua deve vincere. So che devo farlo, già da giocatore e ora anche da tecnico”.

Mercato? “L’attaccante mi serve il prima possibile, però il mercato è lungo e fino al 4 ottobre ci sarà tempo per lavorare“.