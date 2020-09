Calciomercato Inter, va pagata la clausola per un obiettivo a centrocampo

Il vero obiettivo dell’Inter resta quello di rinforzare il reparto di centrocampo, e il sogno di Conte continua ad essere Kantè. Il centrocampista francese è però molto difficile da prendere, questo a causa della richiesta molto elevata del Chelsea. I nerazzurri saranno infatti costretti a virare su un altro obiettivo, ma che abbia comunque quel genere di caratteristiche.

Ultime Inter: colpo Thomas, la risposta dell’Atletico Madrid

Tra i vari obiettivi a centrocampo dell’Inter c’è anche Thomas Partey, giocatore dell’Atletico Madrid, e considerato come una pedina imprescindibile nella rosa di Simeone. Il tecnico dei Colchoneros lo ha sempre stimato, e difficilmente vorrà privarsene. Attenzione però ad un fattore molto importante: la clausola di 50 milioni di euro. I nerazzurri sanno bene di poter assaltare il centrocampista sborsando quella cifra, ma in questi giorni hanno provato ad allegerire le spese inserendo Perisic nella trattativa. Risposta negativa però, con la squadra spagnola che lascerà partire Thomas solo con soldi cash. Questa la notizia riportata da Sky Sport.

News Inter: niente Atletico per Perisic

L’Atletico Madrid vuole i soldi della clausola per liberare Thomas, e non accetterà eventuali contropartite proposte dall’Inter. Il futuro di Perisic continua ad essere incerto, con la Spagna che difficilmente sarà la sua destinazione. Per il croato si sono aperte varie ipotesi, ma ad oggi non sono arrivate proposte valide da nessun club, soltanto sondaggi. La valutazione fissata e di circa 10-15 milioni di euro, prezzo di scarto se si pensa ad un giocatore appena vincitore di un Triplete. LEGGI QUI ALTRI DETTAGLI

News Inter: ancora dubbi per Vidal

Thomas difficilmente arriverà all’Inter, e di fatti la squadra nerazzurra dovrà nuovamente virare sull’obiettivo originale: Arturo Vidal. Per il cileno continuano ad esserci tanti dubbi, ma quello che è certo è che Koeman lo ha escluso dalla scorsa amichevole del Barcellona. I rapporti sono sempre più freddi, e dalle parti di Milano comincia a trapelare un certo ottimismo. Ulteriori novità ci saranno nei prossimi giorni, in attesa anche di scoprire qualcosa in più per Kantè.

