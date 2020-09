Calciomercato Inter, fissato il prezzo per la cessione di Perisic

Il mercato dell’Inter entra sempre di più nel vivo, e il club nerazzurro si sta attivando parecchio in questi ultimi giorni, sia per gli acquisti che per le cessioni. La squadra di Milano vorrebbe monetizzare per poi andare ad investire su un grande colpo, e tra i partenti c’è soprattutto Ivan Perisic. Per il giocatore croato ci sono poche possibilità di rientrare nei piani di Conte, e la partenza sembrerebbe essere la pista più percorribile.

Ultime Inter: cessione Perisic, fissato il prezzo

L’Inter pensa soprattutto agli esuberi, e in rosa c’è più qualche giocatore destinato alla partenza. Perisic è sicuramente il primo della lista, e i nerazzurri ascolteranno tutte le varie richieste che arriveranno. Il croato arriva da una stagione molto positiva in prestito al Bayern Monaco, dove è riuscito a conquistare l’ambitissimo Triplete. Il club bavarese però ha deciso di non riscattarlo, ed ecco che per lui c’è stato il ritorno, poco gradito, alla casa base. Ora si cercherà di trovare una nuova sistemazione, con l’Inter che lo valuta tra i 10 e i 15 milioni di euro. Un prezzo per nulla alto, e che sicuramente porterà tante squadre ad inserirsi nella corsa.

Perisic-Inter: Conte lo ha già bocciato?

Il futuro di Perisic sarà con ogni probabilità al di fuori dell’Inter. Antonio Conte si sa, è uno a cui piace subito tracciare le linee, e già lo scorso anno non ha espresso un parere positivo sul croato. Ora il suo ritorno in nerazzurro difficilmente cambierà le cose, con il tecnico che lo reputa non adatto al suo modulo di gioco. Se prima si poteva pensare ad un suo impego come laterale nel centrocampo a 5, l’acquisto di Kolarov (adattabile anche nei 3 dietro) ha nuovamente sbarrato la strada ad ogni tipo di ipotesi.

News Inter: Perisic, possibile futuro in Liga

La prossima destinazione di Perisic non è ancora per nulla chiara, ma negli scorsi giorni si è parlato di un clamoroso affare con l‘Atletico Madrid. Nei dettagli si tratterebbe di un suo inserimento nella trattativa per Thomas. LEGGI QUI ALTRI DETTAGLI