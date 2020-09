Calciomercato Inter, il Real Madrid piomba su Lautaro: l’offerta

Il mercato dell’Inter si sta dimostrando ancora una volta molto attivo, e i nerazzurri vorrebbero mandare in porto diverse operazioni, soprattutto in entrata. Ma se da una parte c’è la volontà nell’investire, dall’altra è possibile che vada via qualche gioiello. In rosa ci sono tanti giocatori in partenza, oltre che qualcun’altro continuamente sondato dalle big.

Ultime Inter: Lautaro nel mirino del Real Madrid

Tra i giocatori più richiesti dell’Inter c’è senza dubbio Lautaro Martinez, uno degli attaccanti più forti in Serie A. L’argentino è reduce da un’ottima stagione, e già qualche mese fa era stato accostato al Barcellona, sua storica pretendente. Ora però, stando a quanto riportato da cm.it, pare ci sia l’altra big spagnola pronta all’assalto: il Real Madrid. I Blancos sarebbero infatti piombati sul Toro, e avrebbero pronta un’offerta di ben 55 milioni di euro più il cartellino di Reguilon. Il terzino spagnolo è valutato circa 25 milioni, per arrivare ad un totale di 80. Cifre importantissime, e che faranno vacillare Ausilio, Marotta e lo stesso Zhang. Ad oggi queste restano indiscrezioni, ma la sensazione è che da qui a breve si avranno ulteriori informazioni.

Mercato Inter: Clasico per Lautaro?

Il futuro di Lautaro è molto incerto, e l’interesse del Real Madrid rischia di cambiare per l’ennesima volta tutte le carte in tavola. In Spagna potrebbe infatti nascere un vero e proprio derby di mercato con il Barcellona, il quale non ha mai mollato la presa. Molto dipenderà dalla partenza o meno di Suarez, ma ad ogni modo l’asse con i nerazzurri resta caldissimo, anche visto il fattore Vidal. Se dovesse esserci una corsia preferenziale, ecco che l’Inter andrebbe verso i catalani, con i quali c’è già un rapporto di mercato importante.

Futuro Lautaro: si lavora per il rinnovo

L’Inter non vorrebbe assolutamente perdere Lautaro, e nonostante le cifre molto alte, l’obiettivo è comunque quello di blindarlo. Ausilio e Marotta cercheranno di accordarsi per un rinnovo, e nella giornata di ieri pare ci siano stati degli ulteriori contatti con l’entourage dell’attaccante.

