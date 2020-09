Calciomercato Inter, Lautaro Martinez al Barcellona: interviene Mendes

L’Inter si prepara alla prossima stagione. Il club nerazzurro ha voglia di rendersi protagonista e confermarsi anche quest’anno la vera antagonista della Juventus. L’obiettivo della società azzurra è lo scudetto e non si nasconde da questo possibile traguardo. La conferma arriva dal mercato, dove i nerazzurri hanno già chiuso colpi di un livello alto e continueranno a farlo. E’ atteso Arturo Vidal nella prossima settimana a Milano, il calciatore ex Juve arriverà a parametro zero dopo essersi liberato dal Barcellona, club con cui è in totale rottura. Ma non è tutto, visto che l’Inter è in continua trattativa con il Chelsea per l’acquisto di Kanté.

Mercato Inter, via alla cessioni: può partire Lautaro Martinez

Diversi i calciatori che lasceranno l’Inter. Conte ha parlato con la società e le parti sono arrivati alla decisione riguardo diversi profili che non possono più far parte del progetto tecnico dell’allenatore italiano. Marcelo Brozovic e Christian Eriksen non sono considerati incedibili, anzi, la società ha già stabilito anche il prezzo di una loro cessione. Non sono gli unici big però che possono dire addio, perché restano sempre interessati i club di Premier League a Milan Skriniar, così come il Barcellona a Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Inter, Nainggolan può restare

Lautaro Martinez-Barcellona, scende in campo Jorge Mendes per chiudere

Non si arrende il Barcellona per Lautaro Martinez. Il motivo? Il calciatore argentino continua a spingere per un trasferimento in Spagna. Lautaro vuole giocare al fianco di Messi e per questo il club catalano si è affidato ad uno dei più potenti agenti del calcio. Il Barcellona deve sostituire Luis Suarez e vuole accontentare Messi con investimenti importanti dopo le accuse alla società. Intanto, gli spagnoli si sono affidati a Jorge Mendes, noto procuratore tra i tanti di Cristiano Ronaldo. Si lavora per non pagare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Intanto l’Inter ha intenzione di respingere le offerte a rinnovare con il calciatore, aumentando l’ingaggio fino a 5 milioni netti a stagione. Sarà decisiva anche la volontà del calciatore che al momento è intenzionato a trasferirsi in Liga.

LEGGI ANCHE >>> Cessioni Inter, il giovane bomber saluta