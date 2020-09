Calciomercato Inter: futuro Nainggolan, tutto ancora aperto

L’Inter ragiona sul futuro di Raja Nainggolan. La società non ha ancora deciso il destino del centrocampista belga che potrebbe a sorpresa restare.

Mercato Inter: Nainggolan in bilico

Radja Nainggolan continua a correre. come riportato dalla GDS, la strada è lunga ed il suo destino non è deciso.

È una storia aperta, che racconta di un Nainggolan che pensa di restare in nerazzurro. Il calciomercato, infatti, difficilmente offrirà al Ninja una nuova opportunità da qui alla fine della sessione estiva/autunnale. Perché l’Inter ha smesso di ragionare sui prestiti (almeno per adesso) e vorrebbe solo vendere il calciatore a titolo definitivo o magari tenerlo in rosa. Possibilità che ancora non c’è. E allora Nainggolan corre e suda, ad Appiano anche se non è ancora al top della forma per un infortunio che ne ha compromesso la sua prima parte di preparazione.

Ultime Inter: Milano non è di passaggio

Dopo il ritorno da una stagione al Cagliari dove Nainggolan ha fatto benissimo, ora l’ex Roma potrebbe restare a disposizione di Antonio Conte che comincia a credere nelle sue qualità in campo e spera che il centrocampista non faccia errori fuori dal rettangolo di gioco.

Conte aveva chiesto esperienza sul mercato ed avere Raja Nainggolan in organico potrebbe essere una delel soluzioni.

Il tecnico salentino in passato lo voleva al Chelsea e l’anno non ha potuto contare su di lui per scelta della società. Chi l’ha visto ad Appiano lo racconta di umore ottimo e in forma decisamente migliore rispetto a quando arrivò a Milano.

Ora Radja ha due settimane di tempo per avvicinare i compagni, per entrare in competizione con gli altri per un poso in mezzo al campo. E magari dissipare ogni dubbio sul suo futuro.

Per Nainggolan nuovo numero

Intanto Ivan Perisic ha preso il suo numero, il 14 come al Bayern. Questo significa che il Nainggolan dovrà virare su un altro numero, magari proprio il 44 dell’esterno croato che a Milano ha deciso di cambiare anche se temporaneamente. L’ex Bayern, infatti, potrebbe andare via in questo mercato. Su di lui ci sarebbe l’interesse dell’Atletico Madrid di Simeone e non solo. Almeno Perisici, dopo la Champions conquistata in Germania, ha mercato.

