Calciomercato Inter, Eriksen sul mercato: il prezzo per l’addio

L’Inter inizierà la nuova stagione direttamente il 26 settembre, quando sabato sera affronterà la Fiorentina a San Siro per l’anticipo serale. Match valido per la seconda giornata di campionato, dato che la prima per i nerazzurri è stata rinviata a fine mese, visto che la squadra di Conte ha giocato fino a fine agosto in Europa League e ha avuto una deroga dalla Lega calcio. La società però resta concentrata sul mercato e sfrutta questi giorni in più proprio per chiudere le operazioni senza distrazioni tra entrata e uscita. Arrivati Hakimi, Sanchez e Kolarov, sono ad un passo gli acquisti di Darmian e Vidal. Ma non finisce qui, perché ora può arrivare anche qualche cessione importante.

Mercato Inter, Eriksen può partire: il prezzo

Il sogno di Antonio Conte è N’Golo Kanté, che la società sta trattando e provando ad acquistare dal Chelsea. Non sarà facile, ma la trattativa prosegue, con il Chelsea che ha fatto un grande mercato senza badare a spese e per lasciar partire il pilastro di centrocampo non scenderà sotto gli 80 milioni di euro. L’intenzione del club è quella di vendre Marcelo Brozovic per arrivare poi a lui, ma il croato non può essere l’unico sacrificato. Un altro giocatore che può partire da un momento all’altro è Christian Eriksen. Il danese non si è ambientato bene in Italia e non ha trovato il feeling giusto con l’allenatore italiano. Diversi club pensano a lui, ma i nerazzurri non cederanno per meno di 45-50 milioni di euro. Il trequartista è arrivato lo scorso gennaio per circa 20 milioni di euro e per un ingaggio alto da 7,5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Inter, tanti calciatori con il futuro in bilico

Intanto sono ritornati alla base Nainggolan e Perisic. La società valuterà nelle prossime ore con il proprio allenatore cosa fare dei due calciatori che potrebbero anche a sorpresa restare dopo l’anno in prestito. Da capire chi in difesa può partire tra Godin e Skriniar, anche se ad oggi sembra l’uruguaiano pronto a salutare il club.

