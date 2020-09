Calciomercato Inter: si avvicina il grande colpo

L’Inter non molla e lavora per il futuro del centrocampo. La società vuole accontentare Antonio conte sul mercato soprattutto per il reparto mediano.

Mercato Inter: Vidal ad un passo, si riapre per Kantè

L’Inter sogna e spera. Vidal sta per arrivare, Kantè non è impossibile. Come riportato da CDS, la pista Kantè si sta riaprendo, ma non solo.

L’Atletico Madrid pensa a Marcelo Brozovic in mezzo al campo. In realtà ci sarebbe stato un sondaggio da parte delle due società per verificare un eventuale interessamento per il croato che per l’Inter è in uscita.

Ad oggi Marotta e Ausilio si stanno guardando intorno per cedere il calciatore e arrivare a Kantè nonostante la chiusura di Lampard («Voglio che Kanté resti qua»).

Le parole del tecnico del Chelsea hanno lasciato intendere come il calciatore possa essere ceduto dalla società nonostante tutto. Gli inglesi avrebbero già pensato anche al sostituto mettendo nel mirino Declan Rice del West Ham. Un segnale importante e che apre alla possibilità di un arrivo a Milano di N’Golo. Prima però in viale della Liberazione bisogna vendere anche perchè stanno arrivando anche Vidal e… Darmian.

Mercato Inter: Brozovic sblocca il mercato?

L’idea dei nerazzurri per arrivare a Kantè sarebbe quella di cedere Marcelo Brozovic. Per questo negli ultimi giorni l’agente di Brozo, Bicanic, ha parlato con il Monaco, ma complice l’elevato ingaggio del suo assistito (guadagna oltre 4 milioni), la pista si è raffreddata.

Per questo ora si pensa all’Atletico che avrebbe i soldi necessari per prendere Brozovic. Inoltre in Spagna c’èThomas che potrebbe essere l’alternativa ideale per l’Inter se Kanté risultasse irraggiungibile. Per il momento si tratta di un’idea ma i due calciatori avrebbero valore simile.

Ultime Inter: via Joao Mario

A proposito di centrocampo, resta in uscita Joao Mario che, dopo aver giustificato la sua assenza al raduno con motivi familiari, non farà rientro a Milano per il ritiro. Su di lui ci sarebbe il forte interesse ancora in Russia dello Zenit (che ha negato corteggiamenti per Eriksen), ma nelle ultime settimane anche in Spagna si sarebbe mosso qualcosa per il calciatore che è fuori dalle idee di Conte e della società a differenza di Nainggolan.

Leggi anche >>> Il prezzo di Kantè.