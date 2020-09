Calciomercato Genoa, è UFFICIALE l’acquisto di un ex Serie A

Calciomercato Genoa, Zajc è ora ufficiale: ritorna in Serie A

Sono stati giorni di trattativa per il Genoa, che ha piazzato il colpo di calciomercato. Ritorna in Serie A il giovane Miha Zajc, vecchia conoscenza dell’Empoli. Nel frutto del suo periodo migliore, l’ex calciatore del club toscano aveva accettato l’offerta irrinunciabile del club ai vertici del campionato turco. L’esperienza al Fenerbahce è però finita, perché lo sloveno è ora un nuovo giocatore dei grifoni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Genoa: spunta anche Cutrone, le ultime

Genoa, arriva il comunicato ufficiale del Fenerbahce: Miha Zajc è un nuovo giocatore dei grifoni

Lo ha comunicato il Fenerbahce, con una nota ufficiale apparsa sul sito del proprio club. Il giocatore arriverà in prestito, con diritto di riscatto. Un ritorno in Italia, dopo una breve esperienza lontano dal nostro campionato. Ecco, di seguito, quanto scritto dal club turco: “Il nostro calciatore, Miha Zajc, è stato prelevato in prestito con durata di un 1 anno dal Genoa, con l’opzione di acquisto per il futuro. Auguriamo ogni successo al nostro calciatore nel suo nuovo club”. Sarà dunque un ritorno in Italia per lui, con il centrocampista che in Serie A, ha disputato praticamente già 25 partite nel nostro massimo campionato, trovando pure 4 gol e 3 assist. Con il club turco, i numeri sono simili. 27 apparizioni con la maglia gialloblu, con 4 gol trovati e un solo assist.

Genoa, Faggiano e il calciomercato: il nuovo ds dei grifoni è pronto a rendere grande il club rossoblu

Continua a lavorare il nuovo direttore sportivo del Genoa, Daniele Faggiano, che non si fermerà al colpo Zajc. Dal Napoli potrebbe infatti arrivare un altro espertissimo, ma meno giovane. Parliamo di Fernando Llorente, primissimo obiettivo del club dei grifoni, ma il suo alto ingaggio può rappresentare un ostacolo. Per restare in Italia e trovare una nuova sistemazione, lontano dal club partenopeo che ha già pieno il suo reparto offensivo, dovrebbe appunto limare quelle che sono le sue alte richieste contrattuali. Sempre dal Napoli, le altre idee portano i nomi di Younes e Ounas, altri calciatori in uscita dallo stesso club azzurro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Genoa, 4 colpi per Maran: già in corso le visite mediche