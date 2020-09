Oroscopo di domani 13 settembre: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme i segni più fortunati di questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 13 settembre 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Un periodo piuttosto positivo per te, soprattutto per quel che riguarda l’amore. Stai finalmente riuscendo ad esprimere i tuoi sentimenti, e adesso ti senti più libero mentalmente. Potrebbe essere il momento giusto per fare degli importanti passi in avanti, cerca però di non correre troppo.

Toro. Sei una persona molto sensibile, e questo ti ha portato ad essere un po provato nell’ultimo periodo. Ci sono stati degli avvenimenti che ti hanno scosso, cerca di circondarti da persone che ti vogliono bene e che ti capiscono.

Gemelli. Può essere il momento giusto per portare avanti un tuo progetto. Hai tanta voglia di fare e sei bravo in quello che fai, potrebbero arrivare tante soddisfazioni in questo periodo.

Cancro. Cerca di rilassarti un po, hai vissuto delle settimane di importante stress emotivo, e non sempre sei stato completamente libero mentalmente. Qualche giorno di pausa ti farebbe bene, specialmente con persone importanti per te.

Leone. Stai attraversando un momento di grande serenità con te stesso, ti senti più appaciato e riesci ad affrontare i problemi con maggiore determinazione e saggezza.

Vergine. I tuoi progetti lavorativi cominciano a prendere forma, stai avendo delle belle soddisfazioni e ti senti molto più appagato.

Oroscopo Paolo Fox 13 settembre 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Cerca di gestire meglio le spese, in questa estate hai speso troppo, e non sempre sei riuscito a contenerti.

Scorpione. Da questa domenica arriveranno giorni importanti per quel che riguarda l’amore. Hai bisogno di tranquillità e forse per le coppie è arrivato il momento di mettere tutte le discussioni da parte.

Sagittario. Sei alla ricerca di tranquillità. Devi pensare alle persone che ti vogliono bene. Agitazione in più in questo fine settimana.

Capricorno. Devi assolutamente parlare d’amore, è un mese importante. C’è del caos se ti trovi nel mezzo di due storie. Da domenica si può cominciare a parlare anche di lavoro.

Acquario. Hai in mente tanti progetti, hai tanta voglia di fare. Possibile che nel mese di ottobre ci saranno delle svolte importanti dal punto di vista lavorativo

Pesci. In questa domenica potrebbe governare il nervosismo. Alcune cose ti danno troppo fastidio, portando a chiuderti in te stesso perché sei fatto così. Alcune persone cercheranno di aiutarti, ma tu le allontanerai.

L’oroscopo delle squadre

Roma-Gemelli: Con la nuova proprietà, la Roma vuole finalmente riuscire a consacrarsi in campionato, magari riuscendo a conquistare nuovamente la Champions League. Anche sul mercato sono in serbo altre sorprese, possibile che da qui a breve ci saranno delle novità importanti.