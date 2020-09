Milan: infortunio per Ibrahimovic, le condizioni

Milan, tegola per Ibrahimovic. Tifosi preoccupati dallo stop dello svedese.

Notizie Milan: infortunio Ibrahimovic, ecco come sta

Come emerso nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic ha rimediato nei giorni scorsi un trauma contusivo alla gamba destra.

Come riportato da Goal.com, lo svedese non sta bene. Per questo motivo Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri, ha così deciso di non mandarlo in campo in via precauzionale nella gara in programma oggi contro il Brescia che i rossoneri hanno giocato come amichevole.

Ultime Milan: Ibrahimovic torna per l’Europa League?

I rossoneri non possono permettersi di perdere la loro punta per l’Europa League. Il club rossonero, infatti, affronterà infatti lo Shamrock Rovers il prossimo 17 settembre.

La gara sarà valida per il turno preliminare di Europa League e la presenza dello svedese sarà fondamentale per il passaggio del turno.

Tuttavia la presenza di Ibra non dovrebbe essere in dubbio. È infatti giudicato di lieve entità il trauma contusivo alla gamba destra accusata da Ibrahimovic. Al posto di Zlatan, che a 38 anni ha firmato il rinnovo poco fa, Pioli ha mandato in campo oggi il 18enne Lorenzo Colombo. Ibra dovrebbe andare in campo nel playoff d’Europa League.

Milan: tutto pronto per l’attacco?

Nel caso in cui Ibra non ce la facesse, al posto dell’attaccante svedese potrebbe scendere in campo Leao o Rebic come prima punta.

Spazio poi potrebbe esser dato a Brahim Diaz. Nuovo trequartista che è stato presentato ieri. Il calciatore ha spiegato di come sia stato facile accettare il Milan, dato che si parla di un club storico del calcio europeo.

Diaz ha parlato di come sia stato molto sorpreso da Milanello e dai tifosi rossoneri. Brahiam Diaz è a piena disposizione di mister Pioli, ma ha spiegato che la posizione ideale sia quella di trequartista. Inoltre, il calciatore non pensa a fine stagione quando dovrebbe tornare al Real Madrid, ma ora è concentrato sulla stagione in Italia.

Brahim ha poi scelto la maglia numero 21 perché al Real Madrid aveva già lo stesso numero che è stato vestito nell’ultima stagione proprio da Ibrahimovic che ora potrebbe, con il suo infortunio, lasciar subito spazio in campo al fantasista.