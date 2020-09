La Lazio perde uno dei calciatori più importanti. Brutta tegola durante la gara di oggi dei biancocelesti.

Notizie Lazio: Luiz Felipe infortunato, le ultime

Pessime notizie per Simone Inzaghi, si ferma Luiz Felipe. Il centrale è uscito dolorante ed è rimasto a terra dopo il tackle deciso di Kastanos.

Il centrale brasiliano ha dovuto abbandonare il campo da gioco durante l’amichevole di oggi nel corso del nono minuto.

Il calciatore è uscito dopo un problema alla caviglia non di poco conto per la Lazio e Inzaghi. Il club romano perde uno dei calciatori titolari per la prossima ed imminente annata biancoceleste.

Infortunio Luiz Felipe, cosa è successo

Il centrale Luiz Felipe è stato toccato duro da Kastanos del Frosinone durante la gara di oggi pomeriggio. Il centrale non è riuscito a continuare il match contro la compagine ciociara. Per questo motivo Inzaghi e lo staff medico non hanno potuto far altro che chiedere la sostituzione. Il centrale ha lasciato il campo in favore dello spagnolo Patric.

Il 23enne centrale brasiliano, che stava già occupando le prime pagine in questi giorni in virtù del possibile rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2022, svolgerà gli esami strumentali. Solo in questo modo la Lazio potrà far chiarezza sull’entità dell’infortunio ad una settimana dall’avvio del campionato.

Come riportato da Sky Sport, ci sarebbe tanta preoccupazione nell’ambiente capitolino anche a causa di un dettaglio non di poco conto. Luiz Felipe ha abbandonato lo ‘Stirpe’ in stampelle. Il calciatore ha lasciato lo stadio con una fasciatura vistosa sulla caviglia.

Nonostante la Serie A riparta il prossimo weekend, la Lazio dovrà tornare in campo il 26 settembre contro il Cagliari. La prima partita dei biancocelesti contro l’Atalanta, infatti, è stata rinviata a causa della lunga stagione giocata dal team bergamasco che è arrivato alle fasi finali della Champions League e quindi ha avuto più tempo per riposare.

Ultime Lazio, le parole di Lazzari

Dopo la gara di oggi il terzino Lazzari è intervenuto ai canali ufficiali del club biancoceleste.

«Questa partita poteva finire con più gol di scarto, ci sono state diverse occasioni. Condizione fisica? In ritiro si lavora sulla forza, si mettono chilometri nelle gambe. In questi giorni il lavoro è stato molto. Oggi abbiamo avuto un grande possesso palla, chi entra dalla panchina darà il suo contributo come oggi».