Calciomercato Torino, colpo dal Milan: è un pupillo di Giampaolo

Giampaolo corteggia Krunic, suo ex pupillo al Milan. Il calciomercato del Torino si infiamma attorno al nome del bosniaco: i granata sembrano intenzionati a partire all’assalto per il calciatore chiesto dal proprio allenatore.

Calciomercato Torino, Krunic resta il pallino di Giampaolo: vuole portarselo in granata

Non è stata un’annata positiva quella per Rade Krunic, centrocampista del Milan ora in uscita, per quello che è il calciomercato dei rossoneri. Arrivato dall’Empoli nell’estate del 2019, assieme all’altro centrocampista che bene aveva fatto con la maglia dei toscani, Ismael Bennacer, non ha praticamente mai inciso in rossonero. E’ per questo che potrebbe ripartire, per un’esperienza da titolare indiscusso in Serie A, con la maglia del Torino. A dargli appunto un posto in mezzo al campo tra gli undici, potrebbe essere Marco Giampaolo, suo ex allenatore che lo volle fortemente nell’esperienza al Milan, di un anno fa. Rapporti che si sono interrotti dopo l’esonero dello stesso allenatore che ora lo vuole nuovamente al suo club.

Torino, Krunic non convince al Milan: assalto dei granata

Con la maglia del Milan, Rade Krunic, ha totalizzato 18 apparizioni – 15 in Serie A e 3 in Coppa Italia -, trovando un solo assist e restando a secco sui gol. Numeri differenti da quelli vissuti con la maglia dell’Empoli, che permisero allo stesso bosniaco, di convincere il Milan a prelevarlo dal club toscano. 33 presenze in Serie A, 5 gol e 6 assist nell’annata che vide protagonisti lui, Di Lorenzo, Caputo e Bennacer, calciatori finiti poi nei club di Serie A. Il ds del Torino sta cercando un perno importante per il centrocampo di Giampaolo ed è per tale motivo che lo stesso Vagnati andrà verso Krunic. A rivelare la notizia sono i colleghi di Tuttosport.

L’alternativa a Krunic arriva sempre dal Milan: Giampaolo studia assieme al Torino il piano B e C

Le alternative per il centrocampo per il Torino arrivano sempre dal Milan e dai calciatori già allenati da Giampaolo. Sì, perché un altro nome in auge tra le idee dei granata, sarebbe quello di Lucas Biglia, altro centrocampista in uscita dal club milanista. E sullo sfondo resta sempre vivo il pensiero dell’altro Lucas, uruguaiano. Parliamo di Torreira, che è stato allenato da Giampaolo alla Sampdoria. Un ritorno molto gradito, ma l’ostacolo è dettato dall’alta valutazione dei Gunners sul centrocampista.

