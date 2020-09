Calciomercato Roma, Under via: resta in Serie A, beffa Napoli

La Roma continua ad essere bloccata nel mercato in entrata vista la situazione legata ad Edin Dzeko. Ritardo nelle trattative per i giallorossi dovuto anche al recente grave infortunio di Nicolò Zaniolo. Dan Friedkin è pronto ad investire per riportare la Roma in alto in Italia e in Europa. Mercato affidato a Guido Fienga che sta aspettando l’evolversi della situazione Dzeko. Il calciatore vorrebbe approdare alla Juventus e i giallorossi sono disposti a cederlo per circa 15 milioni di euro. Allo stesso tempo però il club vuole avere la sicurezza di aver già pronto il sostituto, visto che in attacco è partito anche Schick nei giorni scorsi.

Mercato Roma, Under via ma non al Napoli

Si fa interessante la situazione che riguarda il futuro di Cengiz Under. L’esterno d’attacco piace e non poco al Napoli che sta provando a chiudere lo scambio con la Roma dove cederebbe Milik in campo del turco. Al momento però la situazione è bloccata per le varie valutazioni di mercato. Come riportato da Sky Sport, intanto, da questa situazione potrebbe approfittarne il Cagliari che vuole alzare l’asticella e puntare su Under. Di Francesco ritiene perfetto l’esterno d’attacco per il suo 4-3-3. Sul calciatore resta forte anche l’interesse dell’Herta Berlino in Bundesliga. Ora il Napoli dovrà darsi una mossa se vuole chiudere per lui.

Roma, le parole di Zaniolo sul ritorno in campo

Aveva pensato di smettere Nicolò Zaniolo con il calcio. Il calciatore, dopo il secondo grave infortunio all’altro ginocchio, ha rivelato alla famiglia di voler chiudere qui con il calcio. Due legamenti crociati rotti nel giro di 8 mesi per un ragazzo di 21 anni. “Appena dopo la partita ho urlato ai miei genitori al telefono: è rotto, è rotto…”. Non è stato facile per il giovane calciatore, ma quei brutti momenti ora sono già messi alle spalle. Infatti, il Corriere dello Sport rivela alcune delle sue dichiarazioni a freddo: “Ho pensato di smettere? Brutti pensieri sì, ma adesso sto già facendo il conto alla rovescia per tornare. Non smetto, così si cresce”.

