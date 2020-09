Calciomercato Roma, Under vicino ad un’altra squadra di Serie A

La Roma vuole per la prossima stagione, e a distanza di pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato, la dirigenza giallorossa si sta concentrando sul mercato, dove il nodo principale da sciogliere resta quello legato a Dzeko. Il futuro del bosniaco è ancora incerto, ma non è il solo a poter dire addio da qui a breve. Attenzione infatti a quello che può succedere in attacco.

Ultime Roma: anche il Cagliari su Under

Tra i tanti giocatori che potrebbero partire, c’è anche e sopratutto Cengiz Under, più volte accostato al Napoli in queste ultime settimane. Il turco però non vestirà la maglia azzurra, anche perchè l’affare con il Napoli non si è concretizzato e non si farà. Ecco che di questa situazione sarebbe pronta ad approfittarne un’altra squadra italiana: il Cagliari. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, pare che il club sardo sia intenzionato a provarci per l’esterno offensivo.

Notizie Roma: quanto costa Under?

Il futuro di Under è ancora tutto da scoprire, e le avance del Cagliari ci sono eccome. Il turco ha vissuto una precedente stagione molto complicata, anche a causa di vari acciacchi fisici che lo hanno da sempre condizionato nella sua consacrazione definitiva. Lo spazio alla Roma potrebbe essere poco, ed è per questo che non si esclude l’ipotesi Cagliari. Ovviamente per la squadra sarda si tatta di un’operazione complicata, anche perchè i giallorossi valutano il proprio giocatore circa 25-30 milioni di euro. Cifra alta, e che appare quasi insostenibile per Giulini.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, accordo raggiunto: primo grande colpo di Friedkin

Mercato Roma: via Under, si pensa ad El Shaarawy

Intanto, mentre su Under saranno fatte le giuste valutazioni, la Roma pensa anche ad un possibile innesto in zona offensiva. Stiamo parlando di El Shaarawy, ex giocatore giallorosso oltre che del Milan. L’italo-egiziano è da poco tornato in ottica Serie A, e la sua intenzione sarebbe proprio quella di riabbracciare la madre-patria. Nella Capitale si aspettano risvolti importanti, ma da tenere in considerazione ci sarà anche stavolta il fattore concorrenza.

LEGGI ALTRI DETTAGLI: Calciomercato Juventus, duello con la Roma per un attaccante