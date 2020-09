Calciomercato Roma: arriva l’annuncio di Fonseca

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato dopo la gara contro il Cagliari in amichevole nel corso di un’intervista concessa a RomaTV.

Ultime AS Roma, parla Fonseca

Il tecnico ha parlato della partita ma non solo. Paulo Fonseca ha detto la sua anche sul mercato a margine della sfida della sua Roma contro il Cagliari. Per il club capitolino questa era all’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato:

“Devo dire che offensivamente mi è piaciuto anche il primo tempo. Non abbiamo fatto gol ma la partita era stata positiva. Poi abbiamo sbagliato nella prima situazione in cui il Cagliari ha avuto modo di attaccare. Anche difensivamente però la mia squadra è piaciuta, il Cagliari non aveva creato granchè. Nel secondo tempo ho visto una bella reazione.

Preparazione?

Dobbiamo sempre lavorare per imparare ma in questa preparazione ci sono stati problemi. Quali? Oggi per la prima volta avevo tutta la rosa con me.Vedo dei segnali positivi. La squadra non è definitiva, abbiamo giocato con calciatori che potrebbero partire e ne aspettiamo altri. Ho parlato con il presidente e con Fienga, stiamo lavorando per migliorare la squadra.

Mkhitaryan?

Molto intelligente, può giocare in più ruoli ed è in un buon momento. Ma abbiamo anche altri elementi che stanno dando il massimo e possono giocare.

Doppio sistema di gioco?

E’ una cosa che vorrei proporre spesso in campo in questo anno. La squadra si è trovata bene e possiamo giocare oltre il modulo. Mi è piaciuta la squadra con 4 difensori ma anche con il cambio di modulo, tutto sembra andare bene. Per me è importante che la squadra abbia fiducia”.

Fonseca sul mercato e sul nuovo presidente

L’allenatore ha poi parlato anche del nuovo presidente e del mercato che verrà:

“L’impatto con i Friedkin?

Molto positivo. E’ importante avere il presidente con noi in modo tale che capisca quali sono le nostre esigente ed in questo modo può vedere noi come lavoriamo. Sono motivati come lo siamo noi e stanno lavorando per aiutare tutto il club a migliorare”.

Fonseca aspetta una punta?

In effetti la Roma potrebbe acquistare sul mercato una nuova punta al posto di Edin Dzeko destinato a lasciare la capitale per trasferirsi alla Juventus.

