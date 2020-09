L’inizio della Serie A è sempre più vicino e il Napoli di Gennaro Gattuso non conosce ancora il futuro di alcuni degli uomini chiave che potrebbero sbloccare anche il calciomercato in entrata.

Calciomercato Napoli, Koulibaly andrà via?

Dal termine della scorsa stagione il Napoli cerca risolvere il futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese ha partecipato alla preparazione precampionato con le voci insistenti di un possibile addio. Sulle sue tracce il Manchester City di Pep Guardiola che, ad oggi, ha solo l’accordo con il calciatore ma è ancora molto lontano dalle richieste della dirigenza azzurra. La squadra ingelse non si è spinta oltre i 60 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, mentre il Napoli ne chiede almeno 80. Conclusa la vicenda Messi, gli occhi del City potrebbero tornare a puntare molto forte sul gigante del Napoli e con il passare dei giorni le distanze potrebbero assottigliarsi sempre di più.

Calciomercato Napoli, Milik è un caso: la situazione

Calciomercato Napoli, bloccato il sostituto di Koulibaly

Nelle ultime ore, però, anche il PSG ha sondato il terreno per Koulibaly, dopo aver perso Thiago Silva. La sensazione è che alla fine ci sarà la separazione tra il Napoli e il suo difensore e solo siccessivamente Giuntoli tornerà sul mercato. I nomi sulla lista del direttore sportivo azzurro sono principalmente due: Sokratis Papastathopoulos e Marcos Senesi. Differenti per caratteristiche e anagrafica, entrambi potrebbero servire a Gennaro Gattuso e alle sue idee di calcio. Se il difensore greco è favorito per il fattore economico, quello argentino del Feyenoord lo è perché mancino e molto più giovane del collega dell’Arsenal.

Calciomercato Napoli, beffa Under: via dalla Roma ma resta in Serie A

Napoli, accordo totale per Senesi: le ultime

Stando a quanto riferisce ilmionapoli.it, il Napoli avrebbe individuato in Marcos Senesi il sostituto perfetto di Koulibaly. Il Feyenoord valuta circa 25 milioni il difensore argentino che ha già un accordo di massima con il club di De Laurentiis. L’affare, però, è attualmente bloccato a causa della situazione legata al futuro di Koulibaly: con la cessione del senegalese sarà quasi automatico, per gli azzurri, andare a definire l’affare in Olanda. Nei giorni scorsi, è giusto sottolineare, i suoi intermediari lo hanno proposto anche al Milan, impossibilitato, però, a sborsare determinate cifre.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Inter, Godin al Cagliari? Parla il dg rossoblù

Calciomercato Napoli, l’agente di Koulibaly entra in scena: le ultime