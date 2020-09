Calciomercato Napoli, caso Milik: ora la situazione si complica

Il mercato del Napoli continua ad andare avanti, e in questi ultimi giorni si è parlato molto di acquisti ma soprattutto di cessioni. La squadra azzurra dovrà valutare bene anche quest’ultima questione, con qualche giocatore in esubero. Occhi puntati sulla situazione Milik, circondato da tante voci, e per il quale ci saranno da fare molte valutazioni. Quello che è certo però, è che Gattuso ha già parlato chiaro su di lui.

Ultime Napoli: Milik, la comunicazione a Giuntoli

Un caso molto spinoso quello che riguarda Arek Milik, coinvolto in una vera e propria bufera. Il polacco è stato spesso accostato alla Roma, e una cessione avrebbe fatto contenti tutti, Napoli specialmente. E invece pare che le cose si stiano complicando sempre di più, con l’attaccante che ha comunicato la sua volontà al ds Giuntoli di volersi liberare a parametro zero. Una mazzata per la squadra partenopea, che spera ancora di poter monetizzare il più possibile dalla sua cessione. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Cessione Milik: fissato il prezzo

Intanto il mercato per Milik si intensifica sempre di più, con il giocatore che continua ad avere un’estimatrice ormai ben consolidata: la Roma. I giallorossi stanno seguendo l’ex Ajax da diverse settimane, e pare sia pronto un assalto ormai imminente. De Laurentiis vorrebbe lasciar partire il giocatore, ma ovviamente non a prezzo di scarto. La cifra fissata è di circa 30-35 milioni di euro. La distanza economica con i capitolini c’è ancora ed è evidente, ma la sensazione è che da qui a pochi giorni le due parti potrebbero anche trovare un punto di incontro. Questo è quello che si augura soprattutto il Napoli.

News Napoli: Gattuso scarica Milik

Il futuro di Milik è ancora molto incerto, e per il Napoli la paura resta quella di non poterlo vendere e monetizzare sulla sua partenza. Intanto a scaricarlo ci ha pensato Gattuso: “La situazione è chiara anche a tutti, lui stesso ha deciso di non rinnovare. In caso non dovesse arrivare la cessione, si dovrà trovare un’altra soluzione”

