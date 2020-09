Calciomercato Napoli, futuro Koulibaly: Ramadani spinge per una big

Il Napoli continua il suo calciomercato, e nel corso di queste ultime settimane sta cercando di portare avanti diverse operazioni di rinforzo. L’obiettivo ovviamente è quello di tornare subito ai vertici della classifica, ed è ovvio che ci sia bisogno di nuovi innesti. Ma se da una parte ci saranno dei colpi in arrivo, attenzione soprattutto alle cessioni, con più di qualche giocatore ancora una volta messo nel mirino dalle big.

Ultime Napoli: Ramadani lavora con il City, colpo Koulibaly

Tra i diversi giocatori in uscita del Napoli potrebbe esserci anche Koulibaly, ancora una volta circondato da voci di mercato. Il difensore senegalese è stato accostato a varie big, ma nelle ultime ore pare ci sia il continuo pressing del Manchester City. La squadra di Guardiola vorrebbe strapparlo agli azzurri, ma per farlo dovrà formulare una richiesta di almeno 75-80 milioni di euro. Cifre comunque altissime, e che per il momento hanno messo in stand-by l’operazione. L’agente del centrale, Fali Ramadani, è però a lavoro con i Citizens per trovare un punto di incontro, così come riportato da Tuttosport.

Futuro Koulibaly: le parole di Gattuso

Il futuro di Koulibaly è ancora molto incerto, e ad oggi è davvero difficile fare una previsione su quale sarà la sua destinazione la prossima stagione. Il Manchester City, così come il PSG, non lo ha mai perso di vista, e non è affatto da escludere una svolta importante da qui ai prossimi giorni. Intanto anche Gattuso, nella giornata di ieri al termine dell’amichevole contro il Pescara, si è espresso sulla questione. Ancora una volta è stato ribadito un concetto molto chiaro: se non arriva l’offerta giusta, non parte. Ramadani e la pretendente inglese sono a stretto contatto, la cifra giusta potrebbe arrivare.

Mercato Napoli: pronto Sokratis

Il Napoli vorrebbe blindare Koulibaly, ma tutti sanno che questa non sarà affatto un’impresa facile. Ecco che gli azzurri vorrebbero tutelarsi con un sostituto, e al momento il nome più caldo è quello di Sokratis. Il centrale greco dell’Arsenal ha già espresso il suo gradimento.

