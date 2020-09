Juventus e Inter continuano le loro trattative di mercato. Meglio i nerazzurri che hanno dato continuità al proprio progetto con Antonio Conte, mentre la Juve dopo l’esonero di Sarri e l’arrivo di Pirlo non si è resa protagonista del mercato come capita da anni. Scambiato Pjanic con Arthur, poi solo l’acquisto del giovane McKennie. Ora entrambi i club stanno trattando per un maxi colpo con il Barcellona. I bianconeri in cerca di una punta hanno messo nel mirino Luis Suarez, mentre i nerazzurri vogliono riportare in Serie A Arturo Vidal.

Calciomercato, Juve e Inter sorridono: Suarez e Vidal fatti fuori

Arrivano notizie sempre più confortanti dalla Spagna. Il Barcellona ha fatto fuori Vidal e Suarez dal progetto tecnico. Infatti, il nuovo allenatore Koeman, non ha convocato i due calciatori per l’amichevole in programma oggi contro il Nastic. Un segnale decisivo per i due giocatori che si libereranno a costo zero rinunciando all’ultimo anno di contratto con il Barcellona. La prossima settimana sarà quella decisiva per i possibili ingaggi dei due calciatori.

Saurez-Juventus, cosa manca

Sarà fondamentale la prossima settimana per il passaggio di Luis Suarez alla Juventus. Il calciatore uruguaiano dovrà affrontare l’esame a perugia (nella giornata di giovedì) per il passaporto italiano e diventare così comunitario. Il club attende con ansia, intanto c’è già l’accordo con il calciatore per un triennale da 6,5 milioni di euro a stagione. Resta viva la pista che porta a Edin Dzeko. Andre Pirlo chiede un rinforzo in attacco il prima possibile, dato che la prossima settimana inizierà già il campionato.

Vidal-Inter, siamo ai dettagli

Per Arturo Vidal all’Inter è solo questione di giorni. Pronta a concludere l’Inter per altri colpi. La società sta lavorando per mettere su a disposizione di Antonio Conte la migliore squadra per lottare la prossima stagione ad armi pari con la Juventus e fare meglio in Europa, dove ill cub questa volta si aspetta di passare il girone di Champions League per andare avanti nelle competizione