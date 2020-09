Calciomercato Juventus, nuovo bomber nel mirino bianconero

La Juventus pensa al mercato, e pensa soprattutto ad andare a caccia di un attaccante. La partenza di Higuain ha lasciato un buco molto importante nel reparto, ed ecco che il club bianconero dovrà assolutamente colmarlo con l’arrivo di una punta importante. Nel mirino ci sono diversi giocatori, ma pare che nelle ultime ore sia spuntato fuori un nome quasi totalmente inedito.

Ultime Juventus: Depay nel mirino per l’attacco

Tra i diversi obiettivi per l’attacco bianconero pare ci sia anche Depay. Nonostante le molte voci trapelate in questi ultimi giorni, la Juventus sembra aver virato con forza sul giocatore olandese. Attualmente in forza al Lione, e uno dei protagonisti assoluti per l’eliminazione dalla Champions in quel di Torino. L’ex Manchester United è maturato tantissimo nel corso degli anni, e non è affatto da escludere un assalto importante da parte di Paratici e staff. Questa la notizia riportata poco fa da Don Balon.

Mercato Juventus: quanto costa Depay?

Depay è senza dubbio un giocatore importante, soprattutto visto il suo livello raggiunto nel corso di queste ultime stagioni. Grande velocitò, buon fiuto del gol, e sopratutto una tecnica superiore. L’olandese è imprescindibile per il Lione, e anche in Nazionale è riuscito spesso a trovare ottime prestazioni e minutaggio. Parliamo di un giocatore cresciuto parecchio dai primi tempi di Manchester, e che adesso è finalmente pronto al grande salto di qualitù in una big. Il club transalpino vorrebbe ovviamente blindarlo, e fissa il prezzo intorno ai 40 milioni di euro, cifra importante, ma che potrebbe essere comunque sostenuta dalla Vecchia Signora.

News Juventus: e il colpo Suarez?

La pista Depay è calda, ma dalle parti di Torino non si può sottovalutare l’affare Suarez. Mentre l’olandese è l’ultima idea uscita fuori, quella per il Pistolero va avanti da diverse settimane. L’attacante del Barcellona è stato recentemente escluso da Koeman per un’amichevole, altro indizio sulla sua ormai imminente partenza? Questo non è ancora dato sapersi, ma fatto sta che il centravanti sosterrà a breve un esame di italiano.

