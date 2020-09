Il calciomercato della Juventus attende di entrare nel vivo e regalare ad Andrea Pirlo e alla tifoseria il colpo da urlo. Se in attacco si attendono novità sul fronte Suarez, negli altri reparti si guarda a chi potrebbe fare al caso dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, pronto il colpo a centrocampo?

Dopo Arthur e McKennie, la Juventus ha intenzione di rinforzare ancora di più il centrocampo. Andrea Pirlo ha fatto richieste molto precise alla dirigenza sul tipo di calciatori che chiede per mettere in atto le sue idee ma al momento è difficile agire sul mercato, per motivi economici. Servirà prima cedere alcuni elementi importanti e solo dopo si potrà tornare ad investire su nomi di un certo rilievo. Sulla lista di Fabio Paratici c’è il nome di Rodrigo de Paul cerchiato in rosso: l’argentino dell’Udinese è ritenuto un profilo perfetto dalla Juve perché sa agire in più zone del campo.

Calciomercato Juventus, de Paul attende i bianconeri

Nell’ultima stagione con i friulani ha mostrato una maturità eccelsa. Agli ordini di Luca Gotti ha saputo agire sia da trequartista (ruolo naturale) che da mezzala, ma è stato utilizzato anche da puro play. In ogni caso ha giocato da veterano, attirando su di sé gli occhi delle big italiane e di molti club europei. Stando a quanto riporta calciomercato.com, nelle ultime settimane non c’è stato solo un forte interesse del Leeds di Marcelo Bielsa per l’argentino. Anche lo Zenit San Pietroburgo ha mostrato interesse per il 10 dell’Udinese che, però, ha in testa solo le opportunità che potrebbe giocarsi in Serie A.

Anche il Napoli su de Paul

Il club russo ha intenzione di cedere definitivamente Emiliano Rigoni e vorrebbe piazzare un grande colpo di mercato a centrocampo. Per questo Semak sta pensando a Rodrigo de Paul, tuttavia il sondaggio non si è tramutato in un’offerta concreta e l’operazione è complicata anche per la volontà dell’argentino di aspettare la chiamata di una big italiana. Sulle sue tracce, infatti, c’è anche il Napoli di Gennaro Gattuso che stima molto il calciatore proprio per la sua duttilità. Per gli azzurri resta una trattativa molto complicata, esattamente come per la Juve, per le richieste alte (35 milioni) dell’Udinese che sogni di trattenere il suo jolly.

