Calciomercato Juventus: colpo dal Real Madrid, arriva a sorpresa

Juventus, colpo a sorpresa in difesa dal Real Madrid. Il club bianconero guarda in casa Blancos per avere un nuovo rinforzo in corsia.

Mercato Juventus 2020: Reguilón il nome nuovo

Come detto continua il mercato della Juventus che potrebbe portare a Torino anche un nuovo difensore.

Fabio Paratici lavora per consegnare ad Andrea Pirlo nuove pedine per la prossima stagione. E il parere del tecnico conterà molto per la costruzione dell’organico. Occhio dunque ad alcuni nomi, magari anche a sorpresa.

Dopo aver valutato da vicino l’organico, Andrea Pirlo sembrerebbe aver chiesto anche un esterno difensivo. O magari due ma molto dipenderà anche dalle cessioni.

Per questo motivo nelle ultime ore, come riportato da Juventusnews, sarebbe stato accostato alla Juventus il terzino sinistro Sergio Reguilon. L’esterno del Real Madrid nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Siviglia disputando una stagione straordinaria che lo ha consacrato come uno dei migliori difensori del ruolo. Stando a quanto riportato dai media spagnoli, il terzino classe ’96 lascerà di nuvoo la formazione di Zidane e i Blancos starebbero cercando una soluzione per monetizzare al massimo dalla vendita di Reguilon.

Mercato Juventus: asta con l’Inter per Reguilon

Nella giornata di ieri si era parlato di un interesse anche da parte dell’Inter. Sul calciatore, infatti, ci sono diversi club anche italiani. Il primo a bussare alla porta del Real Madrid era stato il Napoli oltre agli inglesi del Manchester United.

Ma oggi ci sarebbe anche la Juventus che starebbe valutando anche la candidatura di Reguilon per rinforzare le corsie esterne.

Il difensore a Torino sarebbe un profilo molto gradito soprattutto da Andrea Pirlo, che lo avrebbe segnalato alla società per le sue qualità soprattutto in fase offensiva. Quella che porta allo spagnolo potrebbe dunque diventare una pista concreta, soprattutto se il Real Madrid decidesse di dar via il calciatore per un altro anno in prestito.

Ultime Juventus: Reguilon è infortunato

Uno dei problemi per arrivare al difensore potrebbe esser rappresentato dalle condizioni fisiche dello spagnolo. Il terzino è attualmente infortunato, ma la Juve potrebbe comunque decidere di puntare su di lui. I bianconeri sono al monto coperti nel ruolo con Alex Sandro e Luca Pellegrini. Reguilon tuttavia avrebbe caratteristiche molto diverse e potrebbe mettere a disposizione di Pirlo anche un’ottima esperienza internazionale.