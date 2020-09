Calciomercato Inter: svolta a centrocampo

L’Inter lavora ancora per un centrocampista importante da mettere a disposizione di Antonio Conte.

Calciomercato Inter: svolta per Vidal

Potrebbe sbloccarsi a breve la trattativa di mercato per Arturo Vidal. Le parti dovrebbero in queste ore essere arrivate ad un punto di svolta dopo un periodo di stallo. Il blocco degli ultimi giorni, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe stato causato dalle richieste del Barcellona.

In questi giorni, infatti, il club nerazzurro pensava di poter prendere Vidal a zero. Tuttavia pare che il club catalano abbia preteso, invece, un indennizzo economico dall’Inter per lasciar partire il centrocampista nonostante questo sia oramai fuori dai piani dei catalani.

Per questo motivo, nuovi contatti sarebbero arrivati nelle ultime ore per trovare la giusta quadratura: gli intermediari sono al lavoro per accelerare sulla trattativa e chiudere le pratiche. Non è ancora chiaro se alla fine l’Inter dovrà pagare il prezzo del cartellino ai catalani, ma pare che l’annuncio sia ad un passo e potrebbe arrivare nelle prossime ore o nella giornata di domani.

Mercato Inter: svolta a sinistra

Colpo di scena, oltre a Vidal, per la corsia mancina. Dopo aver a lungo corteggiato Emerson Palmieri del Chelsea, ora l’Inter potrebbe chiudere un altro colpo nello stesso ruolo dallo stesso club.

Sempre a sinistra, infatti, anche Marcos Alonso piace molto ad Antonio Conte. Il terzino spagnolo in forza al Chelsea resta in cima alla lista dei desideri di Conte nel caso in cui dovesse essere ceduto Dalbert.

Tuttavia per l’arrivo dell’ex Fiorentina i costi dell’operazione non sarebbero bassissimi anche se la società nerazzurra sarebbe disponibile a pagare il cartellino.

Marco Alonso, infatti, è un calciatore abbastanza giovane ma che ha accumulato già esperienze importanti, in più c’è da considerare che il terzino ha già lavorato con il tecnico salentino.

Mercato Inter: niente Emerson Palmieri

Ovviamente se Marcos Alonso lasciasse i Blues, allora Emerson Palmieri dovrebbe restare. Il terzino sinistro italo-brasiliano, non più titolare per Lampard, era inseguito dall’Inter ma anche da Juventus e Napoli. Tuttavia se ad esser ceduto fosse Alonso, allora le possibilità di lasciare la Premier diventerebbero bassissime. Una brutta tegola per l’ex Roma che insegue una chiamata da parte di Mancini per la Nazionale italiana.

Leggi anche >>> I dettagli del contratto di Vidal