Calciomercato Inter, la decisione di Lautaro sul futuro

L’Inter continua a portare avanti il suo mercato, e lo fa sia in ottica acquisti, che in quella cessioni. I nerazzurri vogliono puntellare la propria rosa, ma per farlo potrebbero aver bisogno di monetizzare da qualche partenza. Intanto, dalle parti di Milano, una delle priorità è sempre quella di blindare i vari gioielli, in particolare Lautaro Martinez. Per l’argentino ci sono diverse novità, e non solo per nulla positive.

Ultime Inter: Lautaro verso il Barcellona

Lautaro Martinez è senza dubbio uno dei giocatori più richiesti dell’Inter, e questo ormai era facilmente pronosticabile. Stesso discorso per quanto riguarda l’interesse del Barcellona, sempre molto vivo e attuale. Il club blaugrana vorrebbe assaltare il Toro, e nelle ultime ore pare sia trapelata una novità molto importante e significativa nell’eventuale affare: Lautaro vorrebbe giocare al fianco di Messi, e nelle prossime ore anche l’entourage del giocatore potrebbe comunicare questa volontà ai nerazzurri. Ecco che le cose cambiano completamente rispetto a prima, quando in quel di Milano si pensava ad una quasi certa permanenza dell’attaccante. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport.

Lautaro-Barcellona: anche Mendes è un alleato

Il futuro di Lautaro potrebbe essere al Barcellona, e questo anche considerando un altro fattore parecchio rilevante: la presenza di Mendes in tutta questa faccenda. Il potente procuratore sarebbe stato infatti incaricato da Bartomeu, patron dei blaugrana, di fare cassa con le cessioni per poi affondare il colpo per il Toro. Il portoghese è un alleato importante, e non è da escludere che da qui ai prossimi giorni possano esserci ulteriori risvolti.

News Inter: asse caldo con il Barcellona

Intanto i rapporti di mercato tra Inter e Barcellona continuano, e l’affare Lautaro è sempre più caldo. L’argentino sogna di trasferirsi al fianco di Messi, e l’intervento di Mendes in favore dei blaugrana potrebbe facilitare non poco le cose. I nerazzurri però vogliono anche accelerare i tempi per Vidal, altro sogno di mercato di Conte: il cileno è stato escluso nella prossima amichevole dei catalani, filtra un certo ottimismo.

