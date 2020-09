Calciomercato Inter, a Conte piace il blues: doppio colpo dal Chelsea

Calciomercato Inter, Conte incassa il ‘sì’ di Kantè: ma dal Chelsea arriverà un doppio colpo

Viaggia a vele spiegate il calciomercato dell’Inter, mentre le altre big d’Italia tentano di formare un nuovo organico. Sì, perché si può dire che il club nerazzurro è al momento più avanti rispetto alle altre, avendo già prelevato i suoi due esterni, con l’acquisto prima di Achraf Hakimi e poi di Aleksandar Kolarov. A mancare però è anche un centrocampista, di elevato spessore e starebbe lavorando in tal senso l’amministratore delegato Giuseppe Marotta, assieme al suo braccio destro, Piero Ausilio. La coppia è in costante contatto con Antonio Conte, pronta a regalare al tecnico pugliese, un centrocampista di livello. L’assalto sarà a N’Golo Kantè, centrocampista e pupillo dell’allenatore ex Chelsea, che lo ha allenato proprio nell’ultimo titolo vinto dai blues nella sua storia.

Conte compra dal Chelsea, l’Inter è pronta a regalargli un doppio colpo

“Conte suona il blues”, titolano i colleghi della Gazzetta dello Sport, con la rosea che in prima pagina stampa proprio un Antonio Conte in versione chitarrista, che se la gode per i suoi due nuovi possibili acquisti. Sì, perché secondo il quotidiano avrebbe incassato non solo il ‘sì’ di N’Golo Kantè, ma dal Chelsea sarebbe in arrivo un doppio colpo. Mentre il francese potrebbe essere felice di riabbracciare il proprio tecnico che lo volle a tutti i costi al Chelsea dopo la vittoria del campionato con il Leicester di Claudio Ranieri, c’è anche un altro calciatore che vorrebbe tornare a lavorare con Antonio Conte. E’ l’ex Fiorentina, lo spagnolo Marcos Alonso.

Inter e Kantè, i dettagli dell’affare: sembra sfumato Vidal

Il calciomercato dell’Inter vede più profili nel mirino di Beppe Marotta, proprio perché non vuole lasciare nulla al caso, l’amministratore delegato nerazzurro. Mentre sembra sfumato l’affare Vidal, sarebbe invece arrivato il gradimento di Kantè, che ha acceso l’entusiasmo di Antonio Conte, ma i conti tocca farli ora col Chelsea. Ovviamente la squadra allenata da Frank Lampard non avrà alcuna intenzione di svendere il giocatore e la richiesta alta dei 50 milioni, non sarà trattabile. L’Inter cerca di capire come muoversi e intanto, proprio per arrivare a spendere tali cifre, potrebbe decidere di fare un po’ di tagli importanti alla rosa. Tra questi, potrebbe esserci, la cessione di Christian Eriksen, già in uscita dal club nerazzurro.

