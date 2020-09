Una sola stagione in nerazzurro, tra alti e bassi ma senza trofei. Il calciomercato dell’Inter potrebbe essere caratterizzato dall’addio di Diego Godin.

Calciomercato Inter, Godin dice addio

Il difensore ex Atletico Madrid ha portato molta esperienza nello spogliatoio dell’Inter ma non ha trovato lo spazio sperato in tutta la stagione. Spesso è stato relegato in panchina a discapito del più giovane Alessandro Bastoni che si è dimostrato molto maturo per ricoprire il ruolo da titolare nella difesa a tre di Antonio Conte. Con l’arrivo di Aleksandar Kolarov le chance di Godin sembrano essere diminuite ancor di più e si sono aperte le porte dell’addio, nonostante un periodo molto importante al termine della scorsa stagione, terminato con un gol (poi inutile) nella finale di Europa League.

Calciomercato Inter, Godin piace al Cagliari

L’addio potrebbe riguardare solo l’Inter, però. Diego Godin, infatti, potrebbe restare in Serie A in quanto negli ultimi giorni il Cagliari di Giulini ha mostrato molto interesse per l’ex capitano dei Colchoneros. Qualche giorno fa il presidente del club sardo ha incontrato la dirigenza nerazzurra a Milano e si sono approfonditi due discorsi: quello su Radja Nainggolan e quello su Diego Godin. Per il centrocampista belga è risultato impossibile trovare un accordo, a causa del valore elevato del cartellino e perché l’Inter vuole cederlo solo a titolo definitivo. Per il difensore uruguaiano, invece, ci sono tanti margini di fattibilità. Ne ha parlato il direttore generale del Cagliari ai micorofoni di Sky Sport, annunciando una trattativa reale seppur difficile.

Passetti: “Trattativa esistente ma siamo cauti”

Massimo Passetti, dg del Cagliari, ha parlato di passi in avanti per la conclusione della trattativa ma anche di dettagli che vanno ancora discussi.

“La trattativa esiste, è inutile negarlo. Siamo molto contenti del fatto che il giocatore abbia manifestato il suo interesse per il Cagliari. La trattativa però è molto difficile, non ci facciamo illusioni ad oggi”.

Cosa manca? “Ci sono delle complessità e stiamo cercando di capire se la cosa può andare in porto“.

