Calciomercato Inter, una cessione a centrocampo: c’è l’incontro

Il mercato di Serie A accelera parecchio, e a distanza ormai di pochi giorni dall’inizio del nuovo campionato, le principali big sono ancora a lavoro per trattare di acquisti e cessioni. Tra le squadre più attive c’è sicuramente l’Inter, ancora una volta coinvolta in varie voci soprattutto per quel che riguarda gli obiettivi di Conte. E’ chiaro però di come servirà la partenza di qualche gioiello per finanziare eventuali investimenti importanti.

Ultime Inter: cessione Brozovic, c’è il Monaco

Tra i partenti in casa Inter c’è sicuramente Brozovic, centrocampista croato che arriva da una stagione abbastanza positiva, culminata però da qualche problema disciplinare extra calcistico. Il giocatore, se prima aveva la completa centralità nel progetto nerazzurro, adesso non è più visto da Conte come una pedina imprescindibile, ed è per questo che la cessione sembrerebbe essere la via più percorribile. Il Nazionale croato ha ricevuto diverse avance in queste ultime settimane, e pare che il suo agente, Bicaric, sia a lavoro con le varie big per trovare la sistemazione migliore al suo assistito. Nella giornata di oggi, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, è in programma un incontro con il Monaco. La richiesta esplicita sarebbe arrivata da Kovac, suo connazionale ed ex tecnico.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter: Brozovic via, spunta una nuova pista

Mercato Inter: via Brozovic, dentro Kantè?

La cessione, ormai quasi decisa di Brozovic, potrebbe portare nelle casse dell’Inter un bel gruzzoletto da poter andare ad investire sul mercato. Il sogno di Conte e tifosi resta Ngolo Kantè, centrocampista del Chelsea e giocatore molto stimato in ambito internazionale. Il francese ha le caratteristiche ideali per i nerazzurri, ma strapparlo ai Blues non è affatto un’impresa facile. La richiesta è altissima, ed è per questo che Ausilio e Marotta dovranno accelerare per la partenza di alcuni esuberi in rosa.

>>Calciomercato Inter, a Conte piace il blues: doppio colpo dal Chelsea

News Inter: sfumato il colpo Vidal?

Nella giornata di ieri sembravano essersi complicate le cose per Vidal, ma lo scenario può essere cambiato nuovamente. Il giocatore cileno è infatti stato escluso dal Barcellona, così come Suarez, e per lui potrebbe aprirsi eccome la pista Inter. I nerazzurri ci sperano, in attesa ovviamente ci conoscere ulteriori novità su Kantè.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Juve e Inter sorridono: Suarez e Vidal fatti fuori