L’Inter di Antonio Conte è costantemente al lavoro per completare quanto prima la rosa a disposizione del tecnico che attende gli ultimi colpi di calciomercato.

Calciomercato Inter, sacrificato Brozovic?

Il mercato nerazzurro, però, potrà sbloccarsi solo dopo alcuni colpi in uscita e nuova disponibilità di liquidità da investire. Presto potrebbe chiudersi il terzo colpo in entrata per l’Inter che sta accelerando per arrivare ad Arturo Vidal a parametro zero. Per Conte è un nome imprescindibile in vista della prossima stagione per portare leadership ed esperienza, già acquisita con l’acquisto di Aleksandar Kolarov. Ma se dovesse arrivare Arturo Vidal, si potrebbe complicare la posizione di Marcelo Brozovic che potrebbe essere il sacrificato del mercato nerazzurro.

Calciomercato Inter, Lautaro ha deciso il suo futuro

Calciomercato Inter, Kovac chiude a Brozovic al Monaco

Nelle ultime settimane si è parlato insistentemente dell’interesse del Monaco di Niko Kovac per il centrocampista croato dell’Inter. Il nuovo allenatore del club del Principato, infatti, sembrava intenzionato a puntare sul suo connazionale per migliorare la mediana. In conferenza stampa, però, ha categoricamente negato questa possibilità.

“E’ sempre molto facile accostare alla mia squadra calciatori che ho allenato in passato. Brozovic l’ho allenato ai tempi della Nazionale Croata Under21. E’ un ottimo giocatore, gioca per una grande squadra in Italia come l’Inter ed è un nazionale, ma onestamente, non è un giocatore per noi. Stiamo seguendo altre piste in questo momento”.

Calciomercato Inter, Godin verso il Cagliari ma il club frena

Vidal non si allena con il Barcellona: sempre più vicino

Intanto notizie positive per i nerazzurri arrivano da Barcellona. Arturo Vidal non si è allenato con il club nell’ultima sessione di allenamento e ciò è riconducibile alla sua situazione contrattuale. Il cileno è ad un passo dall’Inter e sta per risolvere il contratto con i blaugrana prima di tornare in Serie A. La fumata bianca è attesa per la prossima settimana: l’Inter ha prenotato delle visite mediche alla Clinica Humanitas senza un nominativo ma tutto è riconducibile al centrocampista cileno.

