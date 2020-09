Nuova idea per il Crotone in attacco. La formazione rossoblu non ha ancora completato il reparto avanzato e cerca ancora un innesto di qualità.

Mercato Crotone: Salcedo idea dall’Inter

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di calciomercato24.com, il club allenato da Stroppa avrebbe già avviato i contatti con l’Inter per diversi calciatori. Nelle ultime ore sarebbe emerso anche il nome di Eddie Salcedo.

I pitagorici sarebbero ad un passo dall’ottenere dall’Inter il prestito di Gravillon. Tuttavia in occasione dei contatti tra il ds Beppe Ursino ed i vertici nerazzurri sarebbe emerso anche il nome dell’ex attaccante del Verona sul quale ci sarebbe anche lo Spezia.

Mercato Crotone: Ursino sistema la rosa

Dopo i recenti arrivi di Magallan, Cigarini, Eduardo e l’ufficialità Riviere, il club calabrese continua a puntellare l’organico. Come detto nel mirino dei pitagorici sarebbe finito anche Andreaw Gravillon, destinato a lasciare nuovamente l’Inter in prestito dopo l’avventura molto positiva della scorsa stagione all’Ascoli in Serie B.

Nel corso della giornata di ieri ci sarebbe stato anche contatto tra Ursino e l’entourage di Gravillon, anche se per il momento il Crotone ha effettuato solo un sondaggio per il calciatore e non solo. Il classe ’98 nato in Guadalupa piace anche a Genoa e Spezia ma anche al Cagliari che lavora con Ausilio anche su Godin.

Il ds avrebbe poi sentito anche i nerazzurri con il quale si è parlato anche della punta Salcedo. Il ds ha incassato la disponibilità dell’Inter al prestito del calciatore tornato dall’Hellas Verona. Tuttavia Marotta e Ausilio avrebbero confermato al Crotone come sul calciatore ci sia anche lo Spazia.

Ultime Crotone: testa a tesa con lo Spezia

Anche lo Spezia, infatti, si sarebbe mosso per l’attaccante dell’Inter Eddie Salcedo. I liguri hanno già convinto i nerazzurri a cedere Agoume e vorrebbero avere anche la punta.

Salcedo potrebbe preferire l’avventura a La Spezia visto che il calciatore è nato a Genova nell’ottobre del 2001, la punta di origine colombiana è reduce dalla stagione con la maglia dell’Hellas Verona, dove era stato promosso a Juric a titolare prima dell’infortunio che ha compromesso la sua stagione. In ogni caso l’attaccante dell’Inter ha collezionato 17 presenze ed un gol.

Antonio Lauro